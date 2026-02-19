Este jueves 19 de febrero el estudio cinematográfico de animación Pixar lanzó el tráiler oficial de la quinta entrega de Toy Story, que se estrenará el próximo junio de 2026.

Ya en noviembre del año pasado se había presentado un ‘teaser’ de 49 segundos que reveló que los protagonistas de la saga, Buzz Lightyear y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza.

Ahora, el tráiler oficial, con una duración de dos minutos y 24 segundos, destapa mucha más información sobre la aventura que vivirán los icónicos personajes de la franquicia.

“Los juguetes están de vuelta y, en esta ocasión, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un reto laboral al encontrarse cara a cara con Lilypad (voz de Greta Lee), una tableta completamente nueva que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su hija, Bonnie. ¿Volverá a ser la hora de jugar igual?“, indica Pixar en la sinopsis.

El tráiler también anticipa la esperada reunión de Woody y Buzz tras la decisión del muñeco vaquero de dejar la pandilla y empezar a ayudar a los juguetes perdidos al final de ‘Toy Story 4′ de 2019.

“Mientras los juguetes se enfrentan a los dispositivos tecnológicos de hoy, todos estarán manos a la obra con algunos personajes conocidos y completamente nuevos”, destaca Pixar.

Varios actores se han unido al elenco de actores de doblaje, incluyendo a Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS que habla; Shelby Rabara como el juguete con cámara Snappy; Scarlett Spears como la dulce y tímida Bonnie, de 8 años; Mykal-Michelle Harris como Blaze, una niña independiente de 8 años que ama a los animales; y Matty Matheson como el juguete Dr. Nutcase, un temeroso de la tecnología.

El reparto vocal también incluye a John Ratzenberger como el ingenioso cerdito Hamm; Wallace Shawn como Rex, el tiranosaurio rex de juguete lleno de ansiedad; Blake Clark como el siempre leal Slinky Dog; Jeff Bergman como el sarcástico Sr. Cara de Papa; Anna Vocino como la protectora Sra. Cara de Papa; Annie Potts como la aventurera Bo Peep; Bonnie Hunt como la sabia muñeca de trapo Dolly; Melissa Villaseñor como Karen Beverly, el juguete casero de Bonnie hecho con un cuchillo de plástico; John Hopkins como el digno erizo de peluche Sr. Espinas; Kristen Schaal como Trixie, el triceratops de juguete de plástico.

La actriz Greta Lee (’Vidas pasadas’) se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky.

Andrew Stanton, director de ‘Buscando a Nemo’, ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Dory’, dirigirá la película.