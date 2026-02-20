El primer adelanto de Toy Story 5 ya está dando de qué hablar.

Disney sorprendió a los fanáticos al mostrar a Woody con un detalle inesperado, pues el icónico vaquero luce signos de envejecimiento y aparece con una ligera calvicie en una escena del tráiler.

El momento, que puede verse alrededor del minuto 1:25 del avance, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

Captura de pantalla Woody está con una ligera calvicie

En la escena, Trixie comenta que alguien necesita un marcador café, mientras Lilypad pregunta si Woody es “un juguete de hombre viejo”. Forky dice: “Ella cree que eres viejo porque estás calvo, Woody”.

Y es que han pasado más de tres décadas desde el estreno de Toy Story, la película que marcó un antes y un después en la animación. Las reacciones no tardaron en llegar en las redes sociales: “Viví lo suficiente para ver a Woody calvo” y “La edad pasa hasta en los juguetes”.

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio, prometiendo una mezcla de nostalgia, humor y reflexión sobre cómo han cambiado las dinámicas del juego a lo largo de los años.