El término ‘therians’ es quizás algo que muy pocas personas habían escuchado. Sin embargo, en Barranquilla, una vez culminó el carnaval 2026, se viralizó a través de las redes sociales cuando empezaron a aparecer flyers digitales en los que se convocaba a personas para un “megaevento”.

En la imagen se aprecian varias personas con máscaras de perros de distintas razas, gatos y zorros. “Ven a convivir con personas que se identifican como animales”. La imagen de inmediato fue compartida y posteriormente influencers costeños dedicados al humor comenzaron a realizar contenido, tomando el tema con mucho folclor. Sin embargo, este es un tema al que hay que ponerle mucha seriedad.

El fenómeno nació en Estados Unidos, pero estalló en el sur de Argentina, un país donde los ‘therians’ están llenando plazas y hasta mordiendo a la gente, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza para padres, docentes y autoridades.

K-FK/Shutterstock Los ‘therians’ son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal.

Etimológicamente, el término proviene del inglés therianthropy, que a su vez deriva del griego antiguo therion, que quiere decir bestia o animal salvaje, y ánthropos, que significa humano, lo que literalmente significa “humanos que se creen bestias”.

Los ‘therians’ asumen comportamientos de animales, caminan a cuatro patas, ladran o maúllan, según sea el caso; incluso, el tema es mucho más complejo cuando quieren comer concentrado, buscar vacunas antirrábicas o consultar al veterinario en caso de una gripa, como ya ha ocurrido en México.

Algo que resalta es que los ‘therians’ tienen una filosofía basada en la “teriantropía”, que define a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales, sintiendo que su alma corresponde a una especie animal específica pese a tener un cuerpo humano. Las más comunes son las conductas ligadas a perros, gatos y zorros.

Fenómeno en expansión

La psicóloga argentina Débora Pedace, quien ha estudiado este fenómeno en su país, explicó que es fundamental diferenciar entre una identificación simbólica y una creencia delirante.

“Una cosa es una identificación simbólica. La persona dice: ‘Me siento lobo, me identifico con un perro’, pero entiende que biológicamente es un humano. Ahora, también hay lo otro, es la creencia delirante”, señaló en Blu Radio.

Agregó que en Argentina, incluso, se reportó la apertura de una escuela exclusiva para personas que se identifican con perros llamada ‘Firulais’. Según la psicóloga, la viralización ha sido determinante en la expansión del fenómeno: “Cuanto más se muestra el tema, más aparecen las personas (…) Lo patológico aparece cuando hay pérdida de juicio de realidad”, explicó.

La especialista detalló casos en los que adolescentes afirmaban comer alimento para mascotas o acudir al veterinario en lugar de un médico. “Cuando empiezan las autoagresiones o el atentado contra la propia vida, ahí ya está dentro del cuadro psiquiátrico y hay que intervenir de forma urgente”, advirtió en Blu Radio.

Ana María Trejos Herrera, doctora en Psicología y directora del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte, explicó a EL HERALDO que, en términos clínicos rigurosos, no existe actualmente ninguna categoría diagnóstica en el Manual de Trastornos Mentales (DSM-5-TR) ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) que denomine a los ‘therians’ como trastorno mental.

“Desde la psicopatología formal, no podemos etiquetar automáticamente esta identificación como una condición clínica. Lo que estamos observando parece ser, en gran medida, un fenómeno sociocultural amplificado por redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok, donde comunidades juveniles encuentran narrativas identitarias que les ofrecen sentido de pertenencia”, dijo.

La experta en salud mental sostuvo que desde la psicología del desarrollo se sabe que la adolescencia implica procesos intensos de construcción de identidad y necesidad de pertenencia.

“En contextos de incertidumbre social, hiperconectividad digital y exposición constante a comunidades virtuales, emergen microculturas identitarias. En ese sentido, puede entenderse como un movimiento social digital minoritario, más que como una patología”.

Camino a ser tribu urbana

Para el sociólogo y docente Freddy García, este es un fenómeno viral que se puede amplificar. “Ahora es más fácil que hace unos años porque tenemos las redes sociales; entonces, es casi que seguro que la ampliación de este fenómeno se va a convertir en una tribu urbana, esto será una moda, como el pantalón bota ancha en los años setenta. Todo esto pondrá al hombre a pensar y a los científicos sociales a mirar de qué manera le dan salida a este fenómeno de la mejor manera posible, y cómo comprender a nuestros hijos para que ellos pasen la etapa y no haya traumas”.

García recalcó que “lo que debemos trabajar es la parte emotiva, insisto mucho en esto, en no dejarlos llevar a un impulsivo patológico, sino en algo emocional de momento, y contrarrestar de alguna forma, que lo pongan en práctica en nuestras casas”.