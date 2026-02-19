El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de ‘La pasión de Cristo’ (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

Lea aquí: Barranquilla celebra el II Festival Nacional de Gaita en la Octavita del Carnaval

La cinta ‘The resurrection of the Christ’ (La Resurrección de Cristo, en español) se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la ‘Pasión’ de Gibson hasta ‘Il Vangelo secondo Matteo’ (1964) de Pier Paolo Pasolini.

Tratándose de una zona de alto valor natural, las autoridades del parque han permitido el rodaje pero siempre y cuando se produzca con “total ausencia de alteraciones del hábitat” y la prohibición de instalar grandes escenarios, según se lee en un comunicado.

Gibson vuelve así a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo pero, esta vez, lo hace con un peculiar ‘asesor’ religioso, el exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la iglesia católica.

Le puede interesar: El Carnaval de la 44 se fortalece y conserva su lugar de origen

El prelado fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco acusado de sostener posiciones “cismáticas” por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de “cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico”.