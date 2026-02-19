Ha pasado el Carnaval, más no el amor por la fiesta cultural más grande de Colombia, es por ello que este sábado 21 de febrero a partir de las 3:00 p. m, y el domingo 22 de febrero a partir de las 10:00 a. m. en el sector Plaza Mayor, de la Plaza de La Paz, donde se realizará el II Festival Nacional de Gaita en Barranquilla, un encuentro que reunirá a grupos profesionales de gaitas provenientes de distintos territorios del Caribe colombiano, consolidando a la ciudad como epicentro de la preservación musical ancestral.

Organizado por la Fundación Musical Batá, el festival se enmarca en la celebración de la Octavita del Carnaval de Barranquilla, una fecha históricamente significativa que recupera la tradición con la que antiguamente se despedían las carnestolendas: una jornada de encuentro popular dedicada al disfrute colectivo después de los días intensos de fiesta.

Más que un espectáculo, el II Festival Nacional de Gaitas en Barranquilla es un acto de memoria cultural. La gaita, instrumento emblemático del Caribe, representa la raíz indígena y el diálogo con la herencia afrodescendiente que dio origen a ritmos como la cumbia y otras expresiones tradicionales. Su sonido evoca territorio, río, monte y comunidad.

Este evento tiene un propósito claro: rescatar y fortalecer la tradición de la despedida del Carnaval, ofreciendo un espacio de reconocimiento y celebración para quienes hacen posible la fiesta más importante del país. Empresarios, músicos, picoteros, personal hotelero, equipos de seguridad, conductores, turistas, cumbiambas, comparsas y el público en general encontrarán en este festival un momento de goce cultural y descanso festivo tras las jornadas de Carnaval.

El sábado posterior al Carnaval se convierte así en una cita con la identidad, en una oportunidad para reencontrarse con la música tradicional sin el vértigo de los desfiles, pero con la misma pasión por el folclor.

La Fundación Musical Batá reafirma con esta segunda edición su compromiso con la promoción y difusión de la gaita como patrimonio vivo del Caribe colombiano, fortaleciendo la agenda cultural de Barranquilla y proyectándola como escenario nacional de la tradición.

El sábado después del Carnaval es para celebrar nuestra música, nuestra cultura y nuestra historia.