El Carnaval de la 44 se encuentra más vivo y fortalecido que nunca, reafirmando su esencia popular y su compromiso histórico con la ciudad de Barranquilla.

La organización del Carnaval aclara que no habrá cambio de lugar ni de recorrido, y que la tradicional carrera 44 seguirá siendo el escenario principal donde se vive esta fiesta cultural que nace del bordillo y pertenece a la gente. Tampoco se fusionará con ninguna otra entidad como se ha mencionado recientemente.

De cara a la próxima edición, el Carnaval de la 44 se propone afianzar su propósito de recuperar y proteger el espacio público, garantizando que los desfiles continúen siendo de acceso libre para todos los ciudadanos. En ese sentido, se plantea la implementación de un precio estrictamente regulado exclusivamente para el alquiler de sillas, como una medida de organización y control, sin que esto signifique la privatización del espacio ni el cobro por el disfrute del desfile.

Esta propuesta será elevada al Concejo de Barranquilla, con el objetivo de establecer reglas claras que permitan la convivencia, el respeto por el espacio público y la sostenibilidad del evento, manteniendo siempre la gratuidad como principio fundamental del Carnaval de la 44.

Cortesía Desde el Plato, Magdalena, rinden homenaje al Hombre Caimán en el Carnaval de la 44.

Asimismo, se ratifica que el Desfile Infantil en la Alameda del Río continuará sin alquiler de sillas, preservando su carácter familiar, incluyente y comunitario. La Organización seguirá garantizando que el público pueda disfrutar la fiesta desde el bordillo, como símbolo de igualdad, cercanía y apropiación ciudadana.

Para los desfile del Sábado, Domingo y Martes de Carnaval, se tomarán medidas especiales para evitar que grupos y disfraces que no estén inscritos ingresen de manera desordenada y sin autorización a los recorridos.

El Carnaval de la 44 reafirma así su compromiso con la tradición, la cultura popular y el derecho de todos a vivir el Carnaval sin barreras, fortaleciendo un modelo de fiesta abierta, participativa y profundamente barranquillera.