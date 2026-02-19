Las autoridades de Nueva York confirmaron el pasado miércoles 18 de febrero la causa oficial del fallecimiento del actor Peter Greene, quien fue encontrado sin vida el pasado 12 de diciembre de 2025 en su apartamento.

Aunque en un principio se descartó la intervención de terceros, el informe forense, divulgado por el medio Page Six, estableció que el actor murió a los 60 años a causa de una herida de bala que comprometió una arteria en el brazo. Según los reportes, el disparo habría sido accidental.

Su representante, Gregg Edwards, había confirmado la noticia semanas atrás, pero en ese momento evitó entregar detalles mientras avanzaban las indagaciones.

De acuerdo con información publicada por The New York Post, Greene se preparaba para protagonizar un thriller independiente y se encontraba bajo seguimiento médico tras el hallazgo de un presunto tumor benigno.

La revelación de estos datos generó aún más conmoción entre seguidores y colegas del actor, quienes lamentaron la inesperada noticia.

Instagram: @badass_petergreene Greene participó en producciones emblemáticas como Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, donde dio vida al recordado personaje de Zed.

