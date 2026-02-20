La artista dominicana Tokischa volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de Premio lo nuestro.

Estas son 7 opciones de meriendas nutritivas y fáciles para llevar a un día de playa

Kike Santander volvió a la televisión como jurado de ‘A otro nivel’: “Es momento de regresar a la música bonita”

Tráiler de ‘Toy Story 5′: Woody y Buzz Lightyear se reencuentran para enfrentar a un dispositivo tecnológico

Aunque no se llevó ninguna estatuilla, su paso por la alfombra con su outfit y su presentación en vivo marcaron la conversación de la noche.

En esta edición llegó con cuatro nominaciones: Mejor combinación femenina por De maravisha junto a Nathy Peluso, Artista urbana femenina del año, Mejor canción Trap/Hip-Hop por Tokischa RMX (con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow) y Mejor canción dembow por Celos, junto a Bulin 47.

Para la gala, Tokischa eligió un diseño blanco de archivo de la casa Vivienne Westwood. Más allá del impacto visual del vestido asimétrico, lo que generó conversación fue el mensaje que la artista decidió transmitir.

Durante su paso por la alfombra, explicó que su elección era una declaración personal sobre la aceptación corporal y la presión estética que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

No es la primera vez que la dominicana convierte una alfombra roja en escenario de debate. En 2023 ya había sorprendido con un estilismo que rompía moldes.

Asimismo, Tokischa llevó su energía al escenario con una presentación de Ridin, reafirmando el dembow como parte esencial de la identidad musical caribeña. El show incluyó una puesta en escena festiva y cargada de sensualidad, interpretando también temas como Delincuente, Sistema de Patio y Miami.