En medio de su intervención en el evento Transición energética: geotermia para la vida, en Pasto, en el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro denunció supuestas trabas por parte del magistrado Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, para la aprobación de la reforma pensional.

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, dijo Gustavo Petro.

Renglón seguido, el mandatario señaló: “Entonces quieren que se quemen unos días para que el magistrado último que se eligió, se posesione intentando inhabilitarlo”.

“Miren cómo es, yo no entiendo la verdad ese mundo, porque ya se hizo ley, ya el pueblo lo quiere, ya subsanamos como nos dijeron, ¿por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros, que además quieren que se haga la reforma o que si no se van a quebrar?“, cuestionó.

Por su parte, la Corte Constitucional rechazó los cuestionamientos realizados por el jefe de Estado.

“El ponente, que es el Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”, se lee en el comunicado.

En este sentido, la Corte Constitucional agregó que aún no ha terminado de firmar el Auto 841, dictado el 17 de junio de 2025, que ordenó la subsanación, por lo que el proceso se mantiene detenido.

“El documento sigue en etapa de recolección de firmas y será discutido en la próxima Sala Plena, convocada para el 23 de julio”, puntualizaron.