El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó en Pereira la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, un sistema tecnológico que será implementado en las elecciones de 2026 para fortalecer los controles y la transparencia del proceso.

La herramienta permitiráa las organizaciones políticas postulary acreditar de manera digital a testigos electorales, observadores y auditores de sistemas. Por primera vez, estos actores se identificarán mediante una credencial digital con código QR, que contendrá sus datos validadosy el puesto de votaciónasignado, facilitando el control de acceso a los recintos electorales.

Durante la presentación, el director de Vigilancia e Inspección Electoral, José Antonio Parra, aseguró que el sistema garantizará que la información del proceso sea “verificable y segura”, y explicó que los datos reportados no podrán ser alterados.

El funcionario destacóademás que, una vez diligenciadas las actas correspondientes, los testigoselectorales podrán tomaruna fotografía del formulario y enviarla en tiempo real a través del aplicativo, lo que permitirá a la organización electoral contar de manera inmediata con la información registrada en cada mesa.

El CNE informó que ya se adelantan jornadas de capacitación dirigidas a agrupaciones políticas y a integrantes de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Con esta iniciativa, la autoridad electoral busca modernizar los mecanismos de vigilancia y reforzarlas garantías de legitimidad y transparencia de las elecciones de 2026, tanto en el territorio nacional como en el exterior.