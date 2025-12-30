Durante el actual periodo presidencial, la entidad ha financiado 497 iniciativas en esta zona del país con desembolsos superiores a los $4,2 billones, beneficiando a 148 municipios, en su mayoría de categorías 3, 4, 5 y 6.

Proyectos como la construcción, remodelación, ampliación y dotación de la infraestructura existente en instituciones educativas de municipios de Bolívar como San Martín de Loba, Santa Cruz de Mompox, Achí, Río Viejo, Talaigua Viejo, Altos de Rosario, Cicuco, El Peñón, Regidor, Barranco de Loba, San Jacinto del Cauca, Margarita, Talaigua Nuevo, Tiquisio, Hatillo de Loba, San Fernando y Pinillos; el mejoramiento de malla vial en Cartagena, la rehabilitación y mantenimiento de vías y la construcción de viviendas de interés prioritario rurales, en Sucre, hacen parte de algunas de las iniciativas que han contado con recursos de la Entidad.

Asistencia técnica integral

Además, como aliado estratégico del desarrollo territorial, la Entidad apoya a diferentes ministerios y entidades como el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento para la Prosperidad Social, Instituto Nacional De Vías, entre otros, con asistencia técnica integral para 238 proyectos en 129 municipios y 7 departamentos, administrando recursos por cerca de $1,75 billones en los sectores de Agua potable y Saneamiento básico, Cultura, Deporte y recreación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Telecomunicaciones y Transporte.

Así mismo, para el sector de Economía Popular y Desarrollo Productivo con el Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Agricultura se tienen 293 proyectos activos en 87 municipios y 7 departamentos con una administración de recursos de más de $130.000 millones, orientados en impulsar la Economía Popular como un pilar estratégico del desarrollo territorial, dinamizando las capacidades productivas locales, fortaleciendo las cadenas de valor y promoviendo la generación de oportunidades inclusivas que fomentan el bienestar social y económico.

Algunos proyectos ejecutados para el desarrollo territorial incluyen el mejoramiento de vivienda rural, el mejoramiento de infraestructura educativa, la rehabilitación de pozos de agua y la optimización de sistemas de acueducto, instalación de redes de alcantarillado y conectividad digital.

Por ejemplo, brinda asistencia técnica para la revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños, y posterior construcción de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad; la construcción del bloque IX y X en la sede principal de la Universidad de La Guajira en Riohacha; la elaboración de estudios, diseños y construcción del bloque J de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar; la ampliación de infraestructura educativa de la sede Costa Verde de la Institución Universitaria del Caribe en Ciénaga (Magdalena); los estudios, diseños y la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento del Centro de Recursos Educativos (CREM) en Montelíbano (Córdoba), entre otras.

También acompaña la ejecución de la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima en la ranchería Yawacar en Manaure y avanza en la rehabilitación de jagüeyes en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia (La Guajira).

Estos proyectos están orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades, mediante obras que no solo generan progreso, inclusión y bienestar, sino que también fortalecen la infraestructura social y productiva, impulsan el desarrollo económico local y promueven la equidad territorial. Al garantizar acceso a servicios básicos y oportunidades, contribuyen a reducir brechas sociales, dinamizar la economía y consolidar entornos sostenibles que favorecen la competitividad y la resiliencia de los territorios.