La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que 25 mineros permanecen atrapados desde el lunes 22 de septiembre en un socavón de la mina ‘La Reliquia’, ubicada en el municipio de Segovia (Antioquia). La emergencia se produjo tras una falla geomecánica que ocasionó el derrumbe de aproximadamente 15 metros dentro del túnel, y dejando incomunicados a los trabajadores que desempeñaban labores de extracción de minerales.

Lea también: Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por valor de $15,3 billones: Contraloría

La mina ‘La Reliquia’ cuenta con título para la explotación de oro. Desde el momento del accidente sigue la incansable búsqueda de brigadistas de la empresa Aris Mining, de la que hacen parte los mineros, en conjunto con la ayuda del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM. Según esta última entidad, los trabajadores se encuentran en buen estado de salud, dando alivio a sus familias, y quienes desde la noche del catastro se reúnen a las afueras del socavón.

Cortesía

La autoridad minera explicó que ya se logró establecer comunicación con los mineros, y actualmente se realizan constantes mediciones de gases, las cuales han arrojado resultados normales. Además, se les suministra aire comprimido, alimentos, hidratación y apoyo psicológico. Este último gracias a un teléfono instalado, que mantiene contacto directo con los mineros.

Lea también: Se han reducido las estadísticas de delito por pacto entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’: mininterior

“Hay unidades de sostenimiento avanzando, destapando, dando tranquilidad. Son alrededor de 15 metros lo que hay que destapar. Se les está dando aire, hidratación, alimentos y lo más importante, acompañamiento psicológico”, señaló el personero de Segovia.

Las expectativa oficial sobre la situación, sugieren que durante este martes 23 de septiembre, los mineros podrían ser evacuados si las labores de rescate avanzan con normalidad según lo previsto.

Cortesía

Lea también: Mininterior enciende alertas por posible fraude en elecciones de rector de Uniatlántico

La emergencia ha revivido recuerdos en la comunidad Antioqueña, puesto que el pasado 18 de julio del 2025, otros 18 trabajadores quedaron atrapados en una mina del municipio. Los cuales lograron ser rescatados tras varias horas, gracias a la combinación de equipos de rescate y el autorescate como factor clave para salvar sus vidas.

La minería hace parte de nuestra vida cotidiana y del desarrollo del país. En la ANM exaltamos a quienes, con valor y entrega, se preparan para salvar vidas y hacer de esta labor un entorno más seguro.



En 2025 capacitamos a 447 socorredores mineros, entre ellos 47 mujeres que… pic.twitter.com/qVl9CG4ud2 — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 22, 2025

La ANM recordó que durante el 2025 se ha intensificado la capacitación en seguridad minera, certificando a casi 1.500 personas en nueve municipios del país para fortalecer los protocolos de prevención y rescate.

Lea también: Hombre que aparece en un video golpeando a una mujer en Cartagena se entregó: será denunciado por tentativa de homicidio