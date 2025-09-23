Este lunes 22 de septiembre se empezó a difundir un video en redes sociales en el que se observa el momento en que un hombre, en plena vía pública, golpea brutalmente a uno mujer, a la vista de los transeúntes, en Cartagena, Bolívar.
El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, también compartió el video de la agresión, con el propósito de que la comunidad ayudara a ubicar e identificar al hombre para poder capturarlo y entregarlo a las autoridades correspondientes.
“A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde la Alcaldía de Cartagena condenamos y reprochamos tajantemente”, se lee en la primera publicación del mandatario local.
En la misma publicación, Turbay aseguró que se estaba ya en la búsqueda del agresor para capturarlo. Además, puso a disposición la ruta de atención de su administración para las mujeres víctimas de violencia de género para la mujer.
En menos de 24 horas, el mismo alcalde anunció, con un video, que el hombre se entregó a las autoridades.
“¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría de Interior, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo”, informó el alcalde.
Añadió que el hombre será puesto a disposición de la Fiscalía: “Haremos que le caiga todo el peso de la ley. En Cartagena rechazamos rotundamente este tipo de episodios de violencia de género y desde la Alcaldía trabajamos incansablemente por su prevención”.
En otro trino, Turbay confirmó que el hombre fue identificado como Franklin Jiménez y que este será denunciado por tentativa de homicidio.