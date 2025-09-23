Este lunes 22 de septiembre se empezó a difundir un video en redes sociales en el que se observa el momento en que un hombre, en plena vía pública, golpea brutalmente a uno mujer, a la vista de los transeúntes, en Cartagena, Bolívar.

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, también compartió el video de la agresión, con el propósito de que la comunidad ayudara a ubicar e identificar al hombre para poder capturarlo y entregarlo a las autoridades correspondientes.

“A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde la Alcaldía de Cartagena condenamos y reprochamos tajantemente”, se lee en la primera publicación del mandatario local.

En la misma publicación, Turbay aseguró que se estaba ya en la búsqueda del agresor para capturarlo. Además, puso a disposición la ruta de atención de su administración para las mujeres víctimas de violencia de género para la mujer.

A esta escoria humana le va a toca pagar escondederos a peso para poder evadir a las autoridades por este acto que desde @AlcaldiaCTG, condenamos y reprochamos tajantemente.



He solicitado a mi general @PoliciaCtagena y la Patrulla Púrpura, junto a @secinteriorctg @distrisegctg…

En menos de 24 horas, el mismo alcalde anunció, con un video, que el hombre se entregó a las autoridades.

“¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría de Interior, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo”, informó el alcalde.

Añadió que el hombre será puesto a disposición de la Fiscalía: “Haremos que le caiga todo el peso de la ley. En Cartagena rechazamos rotundamente este tipo de episodios de violencia de género y desde la Alcaldía trabajamos incansablemente por su prevención”.

¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse.



Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra @PoliciaCtagena, con el apoyo de la @secinteriorctg, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su…

En otro trino, Turbay confirmó que el hombre fue identificado como Franklin Jiménez y que este será denunciado por tentativa de homicidio.