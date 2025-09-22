Las labores investigativas y de seguimiento adelantadas por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena permitieron la aprehensión de un ciudadano chino que tenía en su poder 26 aletas de tiburón.

Estas le habían llegado en calidad de encomienda desde el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el reporte del brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, la detención, que representa un grave daño ambiental ya consumado, puesto que los 8 tiburones sacrificados forman parte de una especie fundamental para el equilibrio de los ecosistemas marinos, ocurrió en el barrio San José de los Campanos.

Policía de Cartagena

“Las partes extraídas de estos animales, enviados desde el departamento de La Guajira, hacen parte de una red de comercio ilícito que amenaza seriamente la biodiversidad marina y que hoy es objeto de investigación”

Agregó que “gracias al despliegue de acciones para proteger el capital natural del país, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Cartagena, logró la incautación de las 26 aletas de tiburón que eran recibidas por un ciudadano extranjero mediante una encomienda en un restaurante de comida asiática en Cartagena. El paquete fue recibido por un ciudadano chino, quien fue interceptado inmediatamente, verificando el contenido y encontrando partes de fauna marina en estado seco”.

Las aletas de tiburón estarían valoradas aproximadamente en 90 millones de pesos en el mercado ilegal.

El capturado debe responder por los hechos ante las autoridades judiciales competentes, al tiempo que la Policía Judicial aperturó una investigación para identificar y judicializar a las personas involucradas en esta red delictiva.