Mediante un comunicado de prensa, la empresa Triple A informó esta mañana que hoy lunes 22 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, se realizará la suspensión del servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad que reciben el preciado líquido desde la estación Recreo, con el fin de adelantar los empalmes de tuberías de 24 pulgadas para la puesta en servicio de una nueva unidad de bombeo.

“Estas labores permitirán mejorar las condiciones de suministro y robustecer la capacidad de bombeo hacia las zonas atendidas desde esta estación”, expresó la empresa que añadió que “el tiempo estimado de los trabajos es de 5 horas”.

Sectores afectados:

Delicias (desde la carrera 41 a la 43, entre la calle 69 a la 70B).

Colombia (de la carrera 43 a la 50, entre la calle 70 y 75), América.

Porvenir (desde la carrera 46 a la 49B, entre la calle 75 y 79).

Prado (desde la carrera 50 a la 60, entre la calle 70 y 75).

Alto Prado (desde la carrera 49B a la 58, entre la calle 75 y 76; y desde la carrera 49B a la 53, entre la calle 76 y 79).

Villa Country.

Paraíso.

Norte.

Tres Ave Marías.

El Castillo (desde la carrera 74 a la 79B, entre la calle 79 y 82).

San Salvador (desde la carrera 78 a la 79, entre la calle 82 y 86).

San Marino.

La Floresta.

Villa Carolina.

Batallón Paraíso.

Triple A aseguró que una vez finalizadas las labores, se procederá con el restablecimiento gradual del servicio en los sectores mencionados y que “ofrece excusas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión de los usuarios”.