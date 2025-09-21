Las autoridades establecieron este domingo 21 de septiembre que la víctima fatal de un atentado criminal que se registró la noche del viernes anterior en el barrio San Antonio de Soledad era un joven identificado como Jorge Rojas, nativo del barrio Pescaíto de Santa Marta y que apenas tenía 18 años de edad.

Recordemos que esa noche, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que hacia las 9:35 p. m. pistoleros en motocarro atacaron a tiros al joven que era conocido con el apodo de ‘El Chirri’, en la carrera 14 con calle 25.

Según el reporte preliminar, Rojas recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza, y otros en el cuerpo, lo cual le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades acordonaron la zona y asumieron la investigación para esclarecer los móviles de este homicidio, que preliminarmente se perfiló como un caso de sicariato.

Luego de establecer la identidad de la víctima, medios de comunicación de la ciudad de Santa Marta confirmaron que se trataba del mismo joven que días atrás se había viralizado por un video publicado en redes sociales, en el que mencionaba haber cometido varios hurtos de motos en la capital del Magdalena y también de asaltar una tienda D1.

En el mismo mensaje grabado, ‘El Chirri’ señaló que hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘los Pachenca’ lo habían sentenciado a muerte si continuaba robando: “si hago caso omiso me lleva el indumil”, se le escucha decir al hoy occiso en el material audiovisual.

Esta información es investigada por las autoridades.