En medio de las tensiones políticas y militares que atraviesan la región, incluyendo conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras recientes incursiones y la captura de Nicolás Maduro, y tras el llamado del presidente Gustavo Petro para que los ejércitos de América Latina se unan en la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a aparecer con una iniciativa propia.

Lea más: ELN plantea supuesto “acuerdo nacional” para superar el conflicto en el país

El grupo guerrillero, cuyos mandos mayores al parecer se encuentran en territorio venezolano, presentó un comunicado en el que plantea un supuesto “acuerdo nacional” como vía para superar el conflicto en Colombia.

Esta propuesta, dada a conocer en un comunicado de la delegación del ELN y difundida por la revista Insurrección ELN Voces, busca poner sobre la mesa temas como pobreza, corrupción, persecución política y paramilitarismo, y plantea que la campaña electoral que se avecina, con elecciones de Congreso y Presidencia programadas para 2026, sea una oportunidad para debatir ese acuerdo.

“Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional”, se lee en el comunicado.

Ver mas: ‘Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas de tipo militar’: Petro

Según el grupo, la idea sería que el próximo gobierno inicie la construcción de ese pacto nacional orientado a “construir un futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para el bien de las mayorías”.

Por otro lado, la reacción institucional no se hizo esperar. La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, criticó la propuesta y aseguró que “el primer pacto de paz consiste en que el ELN respete el Derecho Internacional Humanitario”, señalando que las acciones de este grupo han sido crueles contra la población civil y que “ninguna propuesta tiene credibilidad ni legitimidad mientras que este grupo no cumpla sus más mínimas obligaciones”.