Con el propósito de seguir llevando transformación digital territorial y cierre de brechas tecnológicas a los lugares que más lo necesitan, la ministra TIC, Carina Murcia, visitó Mocoa para el lanzamiento de Conecta Putumayo, una iniciativa que integra tecnología, turismo y desarrollo, para fortalecer la región. En el marco de este evento, también anunció un convenio con la gobernación, para desplegar fibra óptica en el departamento y así conectar a 4.120 hogares a Internet.

“Hablar de Putumayo es hablar de mis raíces, de donde nací, de una tierra que me representa y de la que me siento orgullosa. El departamento se proyecta como un destino turístico de primer nivel,y por eso nace Conecta Putumayo, que busca potenciar la economía popular y el sector turístico. Desde este Gobierno acompañamos ese potencial con una inversión de cerca de $900 millones, una acción concreta, en la que se desarrolló una plataforma tecnológica para impulsar y fortalecer la transformación digital y el turismo con identidad, para que nos sintamos orgullosos de nuestra apropiación cultural, de nuestros saberes ancestrales y de quienes han hecho del Putumayo esta tierra valiosa”, afirmó la ministraTIC, Carina MurciaYela.

Conecta Putumayo llega para dinamizar la economía local y ampliar las oportunidades productivas en el departamento, en especial en el sectorturismo. El proyecto, ejecutado en alianza con el Centro Regional de Productividad, Competitividad e Innovación de la Amazonía, conecta los atractivos naturales y culturales del Putumayo con la oferta turística regional, mediante herramientas tecnológicas, formación especializada a la población y acompañamiento directo a los diferentes actores del sector.

Con una inversión de $899.901.000, de los cuales el Ministerio TIC aporta $782.901.000, Conecta Putumayoincluye la sistematización digital de 90 activos turísticos, 60 naturales y 30 culturales, y capacitación para 60 operadores turísticos a los entornos digitales, para que mejorensu visibilidad, promoción y articulación con nuevos mercados.Todo esto ya está disponible en la APP y plataforma digital www.kunare.com, que le muestra al mundo las maravillas que ofrece el departamento. ‘Kunare’ es un vocablo indígena amazónico, que significa viajero, para que sean muchos los que aprovechen esta iniciativa.

“Ministra, la recibimos en nombre de los mocoanos con muchísimo cariño, en la tierra que la vio nacer. Tenemos una gratitud enorme con su labor en pro de Mocoa. Yo creo que la suya ha sido una de las carteras que más inversión le ha dejado a la región. Gracias por este convenio tripartita, porque hoy el mundo entero gira alrededor de la tecnología, de las ciencias que tienen que ver con este mundo moderno, con las comunicaciones, y eso seguramente nos va a acercar un poco más al mundo”, afirmó el alcalde de Mocoa, Carlos Hugo Piedrahita.

Durante el evento, Conecta Putumayo lanzó el Atlas Digital del departamento, un documento que integra información estratégica sobre el patrimonio natural y cultural del departamento. Este documento será una herramienta de referencia para la promoción turística y la planificación territorial.

También se fortalece la conectividad

Como parte de sus gestiones para conectar a las personas y regiones que nunca han contado con acceso a Internet, la ministra Carina anunció un convenio interadministrativo con la gobernación de Putumayo, para que el departamento cuente con 4.120 nuevos hogares conectados.

“Este despliegue de fibra óptica es importante para que tengamos una conectividad de calidad. Nos permitirá tener 4.120 hogares conectados, que durante 12 meses van a tener gratis el acceso a Internet, con el fin de cerrar la brecha digital y de promover y fortalecer la apropiación el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este proyecto tiene una inversión de $29.000 millones, recursos aportados entre el Gobierno y la gobernación del Putumayo”, explicó la Ministra.

El convenio permitirá la construcción de 415 km de red troncal principal, el despliegue 365 km de red de distribución, así como implementar 495 km de red de última millapara asegurar la conectividad de los 4.120hogares. La inversión total es de $29.000 millones, de los cuales el ministerio TIC aporta $27.000 millones y la gobernación los restantes $2.000 millones.

“Quiero aprovechar este espacio para destacar el compromiso del Gobierno Nacional. Hemos logrado adelantar un trabajo en equipo, que se traduce en inversiones importantes como este convenio para construir una troncal de fibra óptica y llevar Internet a más de 4.000 familias del sector rural. Esto es muy importante, pues es una herramienta para poder impulsarlos emprendimientos de los putumayenses. Entonces, agradecerle, ministra, por su compromiso con esta región,nos honra que nos represente en el Gobierno”, afirmó el gobernador de Putumayo, Jhon Molina.

Ensu visita a Mocoa, la ministra resaltóla inversión que se hace en Putumayo, que ronda los $65.656 millones en conectividad, y las más de 36.000 personas formadas en competencias digitales y programas de innovación que fortalecen el talento local y el emprendimiento, especialmente entre jóvenes y organizaciones de mujeres.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que esta tierra se consolide como una de las joyas turísticas de Colombia, donde haya más oportunidades para todos y todas, y que podamosaprovechar las plataformas digitales como herramientas productivas haciendo un buen uso de ellas”, concluyóla ministra TIC, Carina MurciaYela.