Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia por el presunto delito de violencia intrafamiliar en contra de Alexis Castillo, concejal de Barranquilla por el Partido Conservador.

En el documento, al que tuvo acceso EL HERALDO, su expareja sentimental reportó que en varias ocasiones ha sido víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica.

Uno de los episodios relatados corresponde al pasado 31 de diciembre, cuando el cabildante le envió una serie de correos electrónicos para informarle que recogería a sus hijos para pasar con ellos las festividades de fin de año.

“Llega a la casa y se los lleva con su hermana, a quien le entregué todas las indicaciones. Luego me envía dos correos más, manifestando que se quedaría con los niños hasta el día siguiente. Media hora después me escribe nuevamente para indicarme que me los regresaría”, expuso la mujer en su comparecencia ante las autoridades.

Indicó que el concejal habría llegado hasta su residencia en estado de embriaguez: “Me increpa por el teléfono de la portería. Yo no quería bajar porque sentí miedo de que me fuera a agredir físicamente, porque lo había hecho en otras ocasiones”.

Enfatizó que “este no ha sido el único episodio de violencia que ha tenido conmigo. En el año 2023 me agredió físicamente al punto que me dejó secuelas visibles como morados y me intentó ahorcar”.

De acuerdo con la información que ha trascendido, actualmente cursan otros dos procesos jurídicos contra Castillo: el primero en una Comisaría de Familia, mientras que el segundo corresponde a un Juzgado de Familia.

Se pronuncia Castillo

A través de sus redes sociales, el concejal Castillo se pronunció sobre el caso. Indicó que desde el mes de enero se viene adelantando el proceso de divorcio tras “intentos por rescatar nuestro matrimonio”.

“Desde que se inició el proceso de nuestra separación y en diálogos permanentes con los abogados hemos intentado llegar a acuerdos en el tema económico, sobretodo, para no dejar desamparados a mis otros hijos de mi primera relación, a quienes los abogados pretenden quitarle lo que les pertenece”, indicó el cabildante.

Indicó, además, que no es una situación “fácil”, por lo cual “pido inicialmente a las autoridades que ejerzan todo el accionar para garantizarle a ella sus derechos, pero apelando a la justicia y a la verdad”.

También expuso que “el estado actual de las denuncias interpuestas por ambos se encuentra en proceso de indagación e investigación por la Fiscalía, y será un juez de la república el encargado de determinar mi inocencia, por ello y en aras de garantizar el debido proceso he renunciado a la Comisión de la Mujer, de la cual hago parte”.