El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo la entrega de nuevos mejoramientos de viviendas a un grupo de familias de los barrios Santo Domingo, Villa San Carlos y 20 de Julio.

El mandatario destacó que los nuevos beneficiarios, que tienen pequeñas unidades productivas, que el mejoramiento de sus viviendas les han dado un impulso para seguir soñando y avanzar en sus proyectos de vida.

“Desde sus cocinas, ponen su amor para alimentar a los suyos y también acuden a su creatividad para tener proyectos que les ayuden a salir adelante”, expresó el mandatario.

En su más reciente entrega de casas, el mandatario distrital estuvo donde Ana Karina Meza Guevara, en el barrio Santo Domingo, produce picadas y con ese proyecto aporta a la economía de su hogar.

“Hace tres años tenemos esta venta de picadas y comida. Cuando recibimos el mejoramiento de vivienda lo vimos como una bendición por la que estamos agradecidos. Esto nos cambia la calidad de vida, hay más higiene. Los baños estaban deteriorados, ahora están mucho mejor. Hoy tenemos más privacidad en los cuartos, porque antes no teníamos. Estamos más cómodos todos”.

El alcalde destacó que los mejoramientos de vivienda que se ejecutan dignifican los hogares barranquilleros y les brinda mejores condiciones de la puerta pa’ dentro. “Hacemos todo para que todos dentro de la casa se sientan más seguros y vivan dignamente. Intervenimos pisos, paredes, redes eléctricas, baño, cocina. Todo para que se sientan parte del desarrollo que se vive en Barranquilla”.

El alcalde Char también estuvo en los barrios Villa San Carlos y 20 de Julio donde también compartió con los barranquilleros beneficiados al son de un grupo de millo que amenizó el recorrido.

Una de las más entusiastas fue María Guevara, quien agradeció al alcalde Char por la nevera que recibió, sumado al mejoramiento en su casa.

“Nunca me imaginé que mi casa iba a quedar así como está, más el regalo que me dieron. Estoy contenta y feliz con el regalo que me dieron. Al alcalde le agradezco mucho por la bendición que me dio. La esperaba de todo corazón porque esperaba este milagro”, dijo Guevara

Dónde registrarse

Los interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse a la sede de la Alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar, o a través del siguiente enlace de la sede electrónica: https://barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda