En una apretada agenda por el departamento del Atlántico, el director general de la Unidad para las Victimas, Adith Rafael Romero, se reunió este sábado con artistas de diferentes regiones del país que se hicieron presentes en el ArteFest 2025 que se realizó en Villas de San Pablo. También reinauguró un punto de atención en el municipio de Malambo.

En las primeras horas participó en el ArteFest, que fue convocado por la Unidad para las Víctimas y la Asociación para el Desarrollo Social Villas de San Pablo (Asodesvisa) con el propósito de generar espacios de integración social de jóvenes víctimas del conflicto armado. En este sector se calcula que habita el 40 % de las 76.447 víctimas del conflicto que hay en Barranquilla.

Durante el evento, Romero invitó públicamente a las entidades locales, regionales y nacionales a trabajar articuladamente por la dignificación y reparación integral de las 185.371 víctimas que habitan en el Atlántico.

Cortesía

“Villas de San Pablo fue territorio de guerra y hoy se transforma en un territorio cultural. Estamos aquí para acompañar a nuestras juventudes y garantizar que hechos tan dolorosos no vuelvan a repetirse. Hago un llamado claro y fraterno a los entes territoriales: en Colombia no hay víctimas de derecha ni de izquierda; no hay víctimas de primera ni de segunda. En nuestro país hay casi 10 millones de víctimas, de las cuales cerca de 2,2 millones son jóvenes”, afirmó el director general.

Reinauguración en Malambo

En Malambo, el Punto de Atención a Víctimas del municipio fue puesto nuevamente al servicio de la comunidad. Allí se brindará servicios institucionales al alcance de las 13.469 víctimas de este municipio.

Romero resaltó que se podría pensar que el Atlántico no ha tenido conflicto armado, “y sí lo ha tenido. Además, este ha sido un territorio receptor de víctimas de todo el país. Entonces, insinuar o decir que aquí ha sido todo tranquilo no es del todo cierto. De lo contrario, no tendríamos una cifra tan significativa. Yo siento que, más bien, las víctimas no se habían visibilizado”, afirmó.

Durante la reapertura del punto se homenajeó la memoria de Bernardo Cuero Bravo, un líder social fallecido hace 8 años, que es reconocido por su incansable defensa de los derechos de las víctimas de Malambo.

“Abrir este punto de atención significa dignificación y esperanza para las víctimas del municipio. Ahora tenemos una unidad más humana que se mueve a los territorios y mira las necesidades de las víctimas y está presta para servirles”, afirmó María Ascencio, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Malambo.

Romero también tuvo un espacio de diálogo denominado “Las y los jóvenes víctimas hablan y el Estado escucha y responde”. La primera inquietud fue sobre las acciones de la entidad en la atención a esta población víctima del conflicto.