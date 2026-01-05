Teo llegó a lo Teo. Con su acostumbrado humor negro encaró a los periodistas que lo esperaban en una de las entradas de la sede administrativa. El delantero barranquillero, que finalizó contrato con el equipo el pasado 31 de diciembre, fue uno de los jugadores citados este lunes para la realización de los exámenes médicos de rutina de inicio de temporada.

Téofilo Gutiérrez se bajó de su carro y fue eludiendo periodistas, sin llegar a dar declaraciones. “Yo vengo es a buscar un cheque, en serio (risas). Ahora, a arreglar con los jefes. Yo vengo es a cobrar un cheque”, dijo entre risas.

Antes de ingresar a la sede saludó a al portero y a un trabajador encargado del transporte. “Buenos días campeones, como están, saluden”, les dijo, para luego mirar a los periodistas y lanzar la frase que marcó su llegada: “Cabeza en alto, que somos los campeones, ¿sí o no?”.

No podía faltar el show de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio: “Yo vengo es a cobrar un cheque”.😂 Genio y figura hasta la sepultura. pic.twitter.com/FAtP4gpq6X — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 5, 2026

Teo ingresó y en su camino hacia las oficinas lanzó una arenga. “¡Junior manda, malp$%&#…!”, generando la risa colectiva de todos los presentes.

Ese es Teo, todo un personaje del ‘juniorismo’. El delantero, multicampeón e ídolo de la institución, espera definir pronto su continuidad en el club por un año más. Su aporte, desde lo mental y, por qué no, también desde lo futbolístico –las veces que ingresó– para la obtención de la estrella once fue fundamental, así que la afición rojiblanca espera ver más de su talento con la rojiblanca en este 2026.

Por lo pronto ya se hizo los exámenes médicos, ahora la última palabra la tendrán los directivos. ¿Continuará la rica historia de Teo en Junior? Pronto se sabrá.