Otra novela que termina. La llegada de Cristian Barrios al equipo de su tierra y de sus amores se había convertido en un culebrón interminable en el que todos los días se deshojaba la margarita: sí viene, no viene, sí viene, no viene, sí viene, no viene…

Finalmente el habilidoso extremo de 27 años de edad ya está en Barranquilla y ya firmó contrato por tres años con Junior. El equipo rojiblanco anunció formalmente su incorporación este sábado, a través de las redes sociales.

“Barrios es tiburón”, publicó el club en sus cuentas después de que el futbolista superara los exámenes médicos de rigor sin ningún problema y pusiera su rúbrica en el vínculo laboral multianual.

Según informaciones extraoficiales, Barrios se viste de rojiblanco tras una operación en la que Junior adquirió el 100 % de sus derechos económicos y sus derechos federativos pagándole al América de Cali un millón de dólares.

Barrios arribó en la noche del jueves a su ciudad natal, en compañía de sus representantes para finiquitar su anhelada vinculación a los rojiblancos. Su primer entrenamiento bajo el mando de Alfredo Arias será este sábado en la tarde.

Si la documentación requerida para su inscripción se alcanza a gestionar a tiempo, sería incluido en la nómina de convocados para el partido contra Deportes Tolima, este domingo, a partir de las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la primera fecha de la Liga I 2026.

Junior, en cabeza de Héctor Fabio Báez, que ya tiene a los demás refuerzos con sus papeles en regla, trabaja fuertemente en ese sentido. Es un asunto que no depende solo de la gestión del gerente general del club.

Cuando se hizo inminente la salida de José Enamorado al Gremio de Porto Alegre (Brasil), la dirigencia de la escuadra caribeña comenzó gestiones en busca de su más apropiado reemplazo. Un jugador con características similares.

No es tan fácil suceder a un extremo tan desequilibrante y escurridizo como Enamorado, pero si hay alguien que se le acerca, cada uno con sus virtudes y defectos, ese es Cristian Barrios.

El pequeñín extremo, hermano de Michael Barrios (que surgió en Uniautónoma FC, militó varios años en la MLS de Estados Unidos y ahora se destaca en el Once Caldas), es sin duda una de las mejores posibilidades en el mercado local para suceder a Enamorado.

Sus cualidades futbolísticas y su sentido de pertenencia con el club y por su ciudad que lo vio nacer lo convierten en una gran alternativa. Aparte es un jugador que el técnico Alfredo Arias siempre ha elogiado.

“Ya no hay jugadores como Enamorado y Cristian Barrios, que dan espectáculo. Son escasos ese tipo de jugadores, hay que cuidarlos”, expresó el uruguayo que dirige a los ‘Tiburones’, en un par de ruedas de prensa.

Barrios, de 27 años de edad, 1,62 de estatura y 64 kilogramos de peso, comenzó su carrera profesional en el Atlético FC, empezó a brillar en el Patriotas FC y tuvo buenos y regulares momentos en el América, donde, más allá de cualquier crítica, era el jugador más inquietante y peligroso.