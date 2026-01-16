Crecen las opciones para Alfredo Arias. El entrenador de Junior tendrá la nevera llena para el plato futbolero que se servirá el domingo en el estadio Metropolitano cuando reciba al Deportes Tolima, a partir de las 6:20 p. m.

Los protagonistas de la final de la Liga II 2025 se volverán a enfrentar en la primera fecha de la Liga I 2026 y los ‘Tiburones’ tendrán disponibles a varias de sus caras nuevas.

EL HERALDO conoció que el defensa central Jean pestaña y el volante de marca Juan David Ríos ya se encuentran con los papeles en regla para jugar.

Las transferencias de ambos jugadores, que pertenecían al Deportivo Pereira (el zaguero estaba cedido a préstamo al América), no se habían hecho efectivas, pero ya todo está aprobado y gestionado.

Los dos jugadores fueron inscritos ante la Dimayor. Otro que podría quedar normativamente listo para jugar es el delantero Luis Fernando Muriel, estelar refuerzo de los rojiblancos.

Después de concretar formalmente su vinculación y ser presentado ante la afición, Muriel podría debutar con su equipo del alma en el cotejo ante los ‘Pijaos’.

Es muy probable, según información que supo EL HERALDO, que este mismo viernes Junior reciba el certificado de transferencia internacional (CTI), lo que popularmente se conoce como transfer, y el jugador pueda ser inscrito.

De todas formas, Muriel hace parte de la lista de jugadores que Arias convocó para el partido contra Tolima. Estará concentrado junto a Pestaña, Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, las otras caras nuevas de Junior.

Cristian Barrios, la sexta incorporación del cuadro caribeño, se está realizando los exámenes médicos. Luego de que los supere, quedará a disposición del timonel uruguayo.

Junior también hace esfuerzos para tratar de inscribir a Barrios con miras al juego frente al Vinotinto y Oro.