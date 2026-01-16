Luis Fernando Muriel pisó la grama del estadio Metropolitano Roberto Meléndez como quien regresa a casa después de un largo viaje. El sueño que lo acompañó desde niño se materializaba al fin: vestir la rojiblanca frente a su gente.

Caminó orgulloso junto a su familia, recibió la ovación cerrada de la hinchada y guardó ese instante, el de su presentación como nuevo jugador de Junior, en un rincón eterno de su memoria. Nada parecía importarle más que ese abrazo colectivo que le ofrecía Barranquilla y el juniorismo.

Desde la tribuna Muriel disfrutó del empate de Junior ante Santa Fe y se levantó con el golazo de Teófilo Gutiérrez como un hincha más. Tal vez el triunfo habría completado la postal perfecta, pero ni el resultado ni el cansancio borraron la sonrisa del delantero tomasino de 34 años. Estaba viviendo lo que tantas veces imaginó.

Minutos después, cuando el estadio comenzaba a vaciarse y el corre corre marcaba el final de la jornada, se detuvo un instante. Apenas un par de minutos bastaron para que EL HERALDO, el primer medio en hablar con él desde su regreso al club, recogiera sus sensaciones.

Con la voz serena, pero el corazón acelerado, Muriel empezó a contar lo que significa volver a casa y ponerse, al fin, la camiseta de sus sueños.

Sensaciones luego de su llegada, del anunció oficial y de lo vivido esta noche en su presentación en ‘el Metro’, ante toda esta hermosa hinchada rojiblanca…

Muy, muy feliz. Las mejores sensaciones, contento de estar aquí, esperando que las cosas salgan de la mejor manera y esperando ya iniciar.

¿Cómo vio al Junior ante Santa Fe, en el primer juego de la Superliga?

La verdad, bien. Para ser el primer partido de la temporada creo que bastante bien. No es fácil, con tan pocos entrenamientos, con cargas físicas encima, jugar un partido como este, y más una final. Creo que el equipo se vio bastante bien. El resultado capaz no es el que la gente esperaba o el que el equipo salió a buscar, pero está todo abierto para irlo a buscar el próximo miércoles en Bogotá.

¿Qué ha hablado con el técnico Alfredo Arias?

Con el profe he hablado todo lo que va a ser el plan de ahora en adelante conmigo, lo que van a ser las próximas semana, los partidos, los entrenamientos. Dejando claro todo. Y nada, con sensaciones muy buenas después del primer entrenamiento y muy feliz por empezar esta nueva aventura. Es un sueño que estoy cumpliendo y espero que todo termine bien, como siempre lo he anhelado.

¿Qué significa para usted compartir en Junior con dos referentes históricos del club, como lo son Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez?

Compartir con ellos es un lujo. Ya tuve la oportunidad de estar con ellos en la selección Colombia y ahora me toca acá en Junior, que sí es una novedad para mí. Disfrutarlos, como siempre los he disfrutado. Son grandes personas grandes jugadores y también grandes amigos míos.

¿El hincha rojiblanco quiere saber si Luis Fernando Muriel está listo para debutar el domingo frente al Tolima, en el arranque de la Liga I-2026?

Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien, Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Desenado ya vivir ese debut, que llegue rápido.