El estadio Metropolitano Roberto Meléndez no contará con sus tribunas norte y sur habilitadas para el partido entre Junior y Deportes Tolima, correspondiente a la fecha 1 de la Liga I 2026, programado para hoy, debido a una sanción impuesta por el Comité Disciplinario del Campeonato.

Así lo informó el Junior mediante un comunicado oficial, en el que confirmó que dará cumplimiento a la Resolución No. 132 de 2025, la cual sanciona al club con una fecha de suspensión parcial de plaza, específicamente en las tribunas norte y sur, como consecuencia de hechos ocurridos durante el partido de la final (ida) de la Liga II 2025 frente al conjunto pijao, relacionados con conductas impropias de algunos espectadores (uso de pólvora).

De acuerdo con lo señalado por la institución rojiblanca, para el compromiso de este domingo ambas tribunas permanecerán cerradas, debidamente delimitadas y selladas, sin acceso ni tránsito de personas, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la autoridad disciplinaria y conforme a la normativa vigente.

Como medida de acompañamiento a su afición, Junior anunció precios especiales en las tribunas habilitadas para este encuentro. La boletería tendrá un valor de $60.000 en oriental y $100.000 en occidental, este último precio más el servicio de W Arena, con el objetivo de facilitar el acompañamiento masivo del público en el inicio de la temporada.

Asimismo, el club informó que los abonados de la tribuna Norte podrán ingresar a la tribuna Oriental para este compromiso, de acuerdo con la logística y organización dispuesta para el desarrollo del partido.

Finalmente, Junior reiteró su compromiso con el acatamiento de las decisiones de los órganos disciplinarios y con la promoción de un fútbol seguro, en convivencia y respeto, invitando a sus hinchas a acompañar al equipo desde las tribunas habilitadas, alentando con pasión y buen comportamiento.