Ya entró en acción. José Enamorado comenzó a asomar su repertorio de amagues y gambetas en sus primeros minutos en un partido oficial con el Gremio de Brasil.
El extremo atlanticense ingresó en el segundo tiempo del partido que su equipo le ganó 5-0 al Sao Luiz, en el Campeonato Gaucho, una competencia entre equipos del estado Rio Grande del Sur.
En la Arena de Gremio, Enamorado debutó ante la hinchada tricolor y terminó participando en el cuarto tanto, anotado por el argentino Franco Cristaldo.
El ex-Junior tomó un balón por el costado izquierdo, ante la cercanía de tres defensores, avanzó con el esférico dominado y se lo pasó al volante creativo, que amagó con devolvérsela al habilidoso colombiano y luego sacó un ubicado y potente remate que dejó sin chance al guardameta. Bonita anotación.
GOLAÇO DO GRÊMIO
Grêmio 4x0 São Luiz
⚽️ Franco Cristaldo - Golaço!
🅰️ José Enamorado
🏆 Campeonato Gaúcho | 3° Rodada
🏟️ Arena do Grêmio
📺 @canalpremiere pic.twitter.com/K2KWm0RZ5x
Las otras dianas se presentaron a través de Thainler (gol en contra) y la gran figura del compromiso, Carlos Vinicius, autor de un triplete.
El atacante número 9 ha marcado 10 goles en ocho partidos en el estadio del Gremio. Y en todas las plazas contabiliza 15 tantos en 17 cotejos.
Los dirigidos por el portugués Luis Castro lideran el Grupo B del torneo estatal con seis puntos.
Su próximo compromiso en el Campeonato Gaucho será cuando visite a Guarany de Bagé, este miércoles 21 de enero, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).