Tras superar dos durísimas series y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el entrenador venezolano César Farías vuelve al primer plano internacional situando al Barcelona de Ecuador en el máximo escenario internacional.

Su equipo logró eliminar a rivales de peso como Argentinos Juniors y Botafogo, dos de los adversarios más temidos de la fase previa, y se convierte en el ‘coco’ que todos quieren evitar en el bombo 4 del sorteo de la fase de grupos del máximo torneo continental.

En diálogo con EL HERALDO, Farías, ex técnico de Junior, habló del proceso de construcción de su nuevo equipo y explicó cómo ha logrado potenciar a figuras como Darío Benedetto y Javier Báez, entre otros. Además reflexionó sobre su paso reciente por el equipo rojiblanco y la posibilidad que existe de enfrentar al cuadro barranquillero en la Copa Libertadores.

Felicitaciones por esa clasificación con el Barcelona de Ecuador a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Le tocó ‘bailar con la más fea’, eliminar a Argentinos Juniors y a Botafogo, dos de los rivales que todos querían evitar en esta instancia previa del campeonato…

Sí, felizmente pudimos cumplir el objetivo. Se construyó un equipo nuevo, con 19 jugadores nuevos. Comenzamos en la segunda semana de enero, yo no pude llegar a tiempo por un tema de visado. Arribé apenas el 21 (de enero) y nos tocó muy rápido tener que estrechar y conectar, pero con la fortuna que conocía y había dirigido a algunos de estos jugadores, y a otros los había enfrentado. A José Contreras, por ejemplo, lo he tenido desde niño, luego en Águilas, lo recomendé acá a Barcelona. A Javi Báez, que lo llevamos a Barranquilla y también lo trajimos acá. A Jhonny Quiñonez, que lo tuve cuando salí campeón con Aucas, al igual que a Luis Cano. Y al ‘Pipa’ Benedetto lo dirigí en Xolos de Tijuana. Y a partir de ahí había enfrentado a los otros y luego los fui conociendo como seres humanos, lo que permitió hacer una conexión rápida, que nos permitió clasificar en esta doble pre Libertadores. Lo bueno que tiene el que pasa en esta doble confrontación es que llega a la fase de grupos con rodaje, con ritmo internacional.

No solamente le tocó enfrentar dos adversarios complicados, sino que en ambas series empezaron con el resultado adverso, cayendo como local y logrando la clasificación de visitante…

Sí, son partidos de 180 minutos realmente y uno tiene que tener claro eso para mantener viva la serie en todo momento. Nosotros contra Argentinos merecimos ganar de local, pero no la metimos y en el minuto 91 nos hacen un gol de otro partido. Supimos pasar el dolor de perder como local, entendimos que todavía teníamos posibilidades y fuimos con esa convicción a la vuelta. Y pasó lo mismo con Botafogo. Ese fue un duelo entre un equipo de 180 millones contra otro, como el Barcelona, que bajó su presupuesto de 14 millones a seis.

¿Siente que estos dos triunfos hacen que el Barcelona de Ecuador sea el ‘coco’ del ‘Bombo 4’, el rival que todos quieren evitar?

Ojalá sea de esa manera, pero nosotros lo que estamos intentando ahora es seguir creciendo, seguir adquiriendo ritmo, seguir poniéndonos en el centro de la escena internacional, seguir entendiendo cómo se juegan estos micro partidos y sobre todo tener esa regulación emocional necesaria que te permita estar siempre dentro de los partidos. Si lo logramos, quiere decir que vamos a competir en el grupo que sea.

¿Qué significa para usted contar en su equipo con un jugador como el paraguayo Javier Báez, al que trajo en su momento a Junior y hoy lo lleva al Barcelona de Ecuador?

Importantísimo, porque al igual que en Junior, acá nos ha arreglado los problemas defensivos. Junior, con la presencia de Javier Báez, sacó varios ceros importantísimos. Ya hoy lo conozco más. Él nos ha brindado un liderazgo importante en el camerino, junto con el ‘Pipa’ Benedetto. Ambos son parte de nuestra guía, junto con el capitán con Joao Rojas y el arquero José Contreras. Con él ya sacamos el cero contra Técnico Universitario, sacamos el cero en Buenos aires, en Brasil, en el cásico contra la LDU de Quito. Son jugadores que a lo mejor no tienen tanto el respaldo de la prensa o del hincha, porque no son los que tiran regates o son los que llaman más la atención, pero con y sin la pelota son elementos fundamentales en los equipos grandes.

Jonathan Miranda/EFE AME276. GUAYAQUIL (ECUADOR), 03/03/2026.- El entrenador de Barcelona, César Farías, reacciona este martes, durante un partido de clasificación de la Copa Libertadores entre Barcelona y Botafogo en el estadio Monumental Banco Pichinca en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Jonathan Miranda

¿Cómo se ha acomodado Báez a Guayaquil, que es una ciudad que tiene bastantes coincidencias con Barranquilla?

Sí, precisamente esa era una de las bondades que veíamos en el análisis primerio. Ya venía adaptado de Barranquilla para venir a Guayaquil. Venía de un equipo grande como Junior para jugar en otro grande como Barcelona. Ya había jugado en Cerro Porteño que juega en Asunción, una ciudad que tiene las mismas características y el mismo clima que acá en Guayaquil. Y ya había jugado en clubes importantes como Libertad, Independiente de Argentina, en México y había sido campeón internacional. Báez tiene un bagaje importante y en todos lados ha jugado, que eso es habla muy bien de él. Además, es un hombre comprometido y un gran ser humano en que nosotros nos apoyamos mucho.

“Con y sin la pelota, defensivamente, en las aperturas de juego, en el orden táctico y en el camerino, Javier Báez es un jugador fundamental para un equipo grande. Lo estamos disfrutando mucho acá en Barcelona”, dijo César Farías. pic.twitter.com/oKeXUuz7kK — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

También hemos visto que ha sacado lo mejor del ‘Pipa’ Benedetto, un jugador que no veía bien en el último tiempo…

Yo al ‘Pipa’ lo conozco muy bien. Lo que queríamos analizar, luego de revisar todas sus acciones, es que él estuviera bien de los niveles de fuerza, porque si estaba bien de eso, nosotros lo podíamos preparar. Y así ha sido. Nosotros no lo queremos para que juegue en 80 metros, sino en 25 metros, máximo 30, ahí cerca del área. Sabíamos que con una buena preparación podíamos potenciarlo, y el no dudó. Este es un club que necesita jugadores de jerarquía, un club en donde pesa la camiseta, como pesa la de Junior, y yo tenía claro que debían venir jugadores que fueran campeones, de primera división, que hayan estado en equipos grandes, y ‘Pipa’ jugó en Boca, Marsella, América de México, Newell’s, entre otros. Por eso mismo trajimos a jugadores como Javi Báez, Tomas Martínez, ‘Tito’ Villalba, José Contreras, Milton Celiz, que es un ‘loquito’ necesario en todos los equipos. Yo primero quería traer a Jesús Rivas, porque había escuchado que no estaba a gusto en Junior y pregunté por él con normalidad, pero me dijeron que no era transferible. Yo a Rivas lo quería llevar cuando estaba en Junior, así como a Guillermo Celis y a Jhon Fredy Salazar, y mira que la llegada de ellos se da cuando ya no estoy allá. Pero bueno, volviendo al tema, creo que tenemos una buena nómina para encarar de buena forma esta fase de grupos de la Copa Libertadores.

“El árbitro no es la figura, la soberbia para impartir justicia no sirve. En un momento Wílmar Roldán se convirtió en el mejor árbitro de América y uno de los mejores del mundo, pero a veces nos agrandamos y no nos damos cuenta, hay que poner los pies en la tierra”: César Farías pic.twitter.com/a6f7LvhWxU — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

¿Cómo vio a Jordan Barrera ahora que lo enfrentó cuando jugaron contra Botafogo?

Con Jordan no pude conversar, pero nos saludamos con mucho cariño. Me llena de orgullo verlo ahí, siendo protagonista y titular. Lo sufrimos, porque dio la asistencia para el gol que nos empató el partido. El conocerlo nos obligó a tomar previsiones para que no nos hiciera daño nuevamente y felizmente lo pudimos manejar bien, porque al pelao si le das espacio y le das la posibilidad, te liquida. Va a ser un gran futbolista. Si sigue ese camino, si mantiene el foco correcto, va a terminar en la selección mayor de Colombia y va a ser protagonista. Es solo cuestión de tiempo… pero debe mantener los pies sobre la tierra.

“Si Jordan Barrera sigue ese camino, si mantiene el foco correcto, va a terminar en la selección mayor de Colombia... y va a ser protagonista”, dijo César Farías sobre el canterano del Junior al que brindó continuidad en el club rojiblanco. pic.twitter.com/WgrKLZblXq — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

¿Le gustaría un enfrentamiento con Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Yo el sorteo lo veo como un profesional y ahí los sentimientos y las emociones las pongo a un lado. Enfrentar a Junior sería enfrentar a un gran club, enfrentar a un equipo con una historia similar a la del Barcelona, enfrentar a muchos amigos, y bueno, sería lindo. Son cosas en la carrera que uno tiene que aprender a vivir profesionalmente y en sana paz. Nosotros queremos enfrentar al que venga, no estamos eligiendo rivales. Lo que sí creo es que lo más bonito de esto es enfrentar a los grandes y enfrentarse entre grandes, y para mí Junior está en la élite de los grandes. Sería un honor enfrentarlo, pero repito, no estamos eligiendo rivales.

¿Le gustaría enfrentar a Junior en la Copa Libertadores? “Sería lindo”, expresó César Farías, entrenador del Barcelona de Ecuador. pic.twitter.com/lY6Xz8YMRS — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

¿Cuál cree usted que fue la herencia que dejó César Farías en Junior?

Yo no creo que haya dejado una herencia, pero lo que sí es que Jordan (Barrera) jugó 14 o 15 partidos y fue protagonista. Canchimbo, a pesar de la oposición que había para ponerlo, porque la tuvo tanto pública como privada e interna, creímos en él. Ambos tienen un potencial grande. Agámez, que también me atreví a ponerlo, va a ser exportable mientras pueda seguir acumulando minutos. Ya por él en ese momento había ofertas por lo que mostró en la Selección sub-17. Yo fui a Águilas, y sí, entramos en Copa Libertadores y estuvimos 21 partidos invictos, pero lo más importante es que quedó una base de trabajo. Luego fui a América y también se dejó algo. Y en Junior también. No es casualidad que en los clubes donde he pasado luego vendan jugadores. A veces el futbol necesita de tiempo, que no te lo dan los equipos grandes, pero uno sabe que si se trabaja con honestidad y con mística al final van a pasar cosas que quizá en ese momento no tengan reconocimiento para ti, pero que la gente del fútbol sabe identificar.

“En Junior dejamos una base de trabajo y unos fichajes que los supieron aprovechar con sabiduría”, dijo César Farías en entrevista con el programa En la jugada de @elheraldoco pic.twitter.com/jDO5iudy6l — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

Usted también le dio la oportunidad a un jugador como Jhomier Guerrero, que ya salió campeón con Junior, pero que ahora no pasa por su mejor momento. ¿Cómo ve su caso?

Primero hay que reconocer que Jhomier es un jugador con un carácter especial y es de esos tipos que se cae y se levanta una y otra vez. Que erra y vuelve a insistir. Es un luchador, un busca vida, un peleador nato que va por todas. Él necesitaba un poco de formación y tiempo. Por sus características de juego el método que él necesita tiene que cubrir muy bien la fuerza, porque es un lateral que cambia de dirección, que tiene frenado y arrancado, que juega en 80 o 90 metros. Con él hicimos un trabajo físico especial y eso fue clave para que sacara su mejor rendimiento. ¿Qué le pasa ahora? Lo desconozco, porque no lo he visto. No he podido ver un partido de Junior este año, porque he estado muy ocupado, realmente.

“Jhomier Guerrero es un jugador con un carácter especial, un luchador, es valiente y trabajador”, dijo César Farías sobre el lateral derecho de Junior. pic.twitter.com/0tHgcAEaOX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

¿Pasó algo en su momento con Enamorado? Se lo pregunto porque tras su salida el jugador sacó su mejor rendimiento y en una entrevista con EL HERALDO afirmó que ahora, con Alfredo Arias, sí estaba recibiendo la confianza qué necesitaba…

No sé. Con nosotros no pasó absolutamente nada. Enamorado debió ser el puntero que más partidos jugó en la etapa que nosotros estuvimos en Junior, y eso que cuando llegamos no estaba en el máximo potencial que le habíamos visto en Santa Fe y que le habíamos visto cuando fue campeón por primera vez con Junior. Él necesitó de una adaptación física. Luego apareció Jordan (Barrera) y creo que le ganó en un momento algunos espacios, pero igual él jugaba. Pero la gran verdad es que cuando aparece Jordan nos da un plus y a veces las sanas competencias son así. Al final el beneficiado fue el club, porque terminó vendiendo a los dos. En mí visión, tal vez acertada o desacertada, Jordan Barrera estaba en un nivel importante y un escalón por encima de él. Después llegó un entrenador que lo conoce muy bien, con el que él se identifica y que supo sacar lo mejor de su fútbol, y la reventó. A mí me dio mucha alegría, porque lo tengo en muy buen concepto. Pero quiero dejar claro algo, no hubo nunca ningún inconveniente con José (Enamorado), y hay una linda relación. Es un gran profesional y un gran ser humano. Solo tengo palabras de agradecimiento con él y me da alegría verlo triunfar.

“Nunca hubo algún inconveniente con José Enamorado. Hay una bonita relación con él porque es un profesional y un buen ser humano”, dijo César Farías tras la pregunta de@Juliaana_bm pic.twitter.com/wkPwVfH1Xg — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

¿Qué prensa es más fuerte, la barranquillera o la de Guayaquil?

Recuerden que nosotros somos países que en algún momento fuimos un solo país, por eso tenemos culturas muy parecidas. Yo creo que ambas prensas son similares, solo que acá hay más respeto por mí, porque acá fui campeón con un equipo pequeño y tengo un crédito ganado y un respeto a mis conocimientos. Cuando llegué a Barranquilla me pusieron como un desconocedor del fútbol desde el día uno. La diferencia es esa, que aquí hay más credibilidad y he tenido un respaldo, no soy cuestionado a diario, y eso ayuda, porque el poder del ambiente es importante en estos clubes, porque eso contagia. Allá en Junior se ha vivido eso, cuando todos se unen (equipo, prensa e hinchada), el equipo siempre pelea.

César Farías descartó que Barcelona de Ecuador esté interesado en Juan Manuel Rengifo, volante de Atlético Nacional. Se extrañó al ser consultado por @wigoSports al respecto. pic.twitter.com/ulIcz9WqQX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 13, 2026

Se ha mencionado la posibilidad de un interés de Barcelona por Juan Rengifo de Atlético Nacional. ¿Es real esa información y qué otro jugador de Junior o del fútbol colombiano le podría interesar?

En su momento sí estuvimos interesados en Jesús Rivas, pero hasta ahí. Como ya lo expliqué, hablé directo con Héctor Fabio y me dijo que no era transferible, me dijo que era el consentido de don Fuad (Char) (risas). Del otro jugador (Rengifo), no sé quién es. O sea, no es que no sepa quién es, sino que no sé quién lo estará hablando, porque a mí nadie me ha hablado de él. Hoy tenemos los cupos llenos y no estamos buscando a nadie.

El barranquillero Andrés Felipe Altamar, secretario técnico del Barcelona de Ecuador.

Por último, hemos visto que hay un barranquillero trabajando con usted en el Barcelona de Ecuador como secretario técnico, Andrés Felipe Altamar. ¿Qué nos puede decir de él?

Es un gran profesional, que fue importante, desde su trabajo, para lo que estamos viviendo hoy como equipo. En esa doble clasificación en la Libertadores hubo una buena inteligencia deportiva y ahí fue clave ‘Pipe’, como es conocido. Es un profesional que ha trabajado en el grupo City, en la MLS y que en su momento también me ayudó en mi paso por Aucas. Él fue la persona que me recomendó a Junior. Es un talento barranquillero para el mundo que está haciendo su trabajo acá y que fue clave en este éxito alcanzado en esta pre Libertadores.