Hubo injusticia. Christian Dingert, árbitro del partido que Bayern Munich empató 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen, este sábado en la jornada 26 de la Bundesliga de Alemania, reconoció que se equivocó al expulsar a Luis Díaz en el minuto 84 de juego, en una acción que interpretó como simulación del guajiro.

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“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, admitió Dingert en diálogo con Sky.

Corría el minuto 84 cuando Luis Díaz cayó en el área adversaria tratando de eludir al cancerbero Janis Blaswich. En una repetición en cámara lenta, se nota que Luchito se tropezó consigo mismo en medio de la acción, pie derecho contra el izquierdo.

Sin embargo, el árbitro del juego consideró la situación como un ‘piscinazo’, le mostró la segunda amarilla al ex-Junior y lo expulsó del partido. Minutos antes había sido amonestado por una acción de juego peligroso. Levantó la pierna tratando de bajar una pelota que picó alto y ‘peinó’ con sus taches a un jugador del Leverkusen.

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Max Eberl, director deportivo del Bayern, aseguró que conversó con el réferi y personalmente le confirmó que falló al juzgar la jugada del colombiano.

“Acabo de hablar con Dingert, todo está bien, fue un buen diálogo. También dijo que la segunda tarjeta amarilla para Díaz no era amarilla. Para él era claro que fue una simulación, pero ahora ha visto las imágenes y dice: no fue una segunda amarilla”, contó Eberl.

Otro que se refirió la controversial jugada del extremo guajiro fue el capitán del equipo, Joshua Kimmich. “Para mí, no se puede sacar tarjeta amarilla por simular una falta. Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él (Díaz) se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, opinó Kimmich.

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Vincent Kompany, entrenador del club bávaro, también se manifestó sobre la expulsión del crack de las canteras de Barranquilla FC y Junior. “Sí hay discusión sobre la tarjeta roja de Lucho. No la entiendo”, apuntó el belga.