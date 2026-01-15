No hay nada mejor que iniciar el año viajando y por ello es necesario estar al tanto de lo que mandará la parada durante el 2026 para ir a los mejores destinos posibles y vivir experiencias maravillosas.

En ese sentido, Airbnb revela las predicciones que guiarán la aventura en 2026, destacando cómo los viajeros latinoamericanos están transformando los viajes en experiencias auténticas, inmersivas y súper energéticas. El 2026 será el año de aprovechar cada minuto fuera de casa.

Para el 2026, la generación Z está redefiniendo los viajes con escapadas internacionales cortas de 1 a 2 días. Inspirados por los retos de “Un día en…” en redes, los viajeros latinoamericanos están aprovechando al máximo sus estadías cortas disfrutando las experiencias y los destinos. Estas generaciones buscan experiencias únicas, eligiendo ciudades vibrantes llenas de arte, sitios históricos y cocina auténtica, cambiando los relajantes pueblos costeros por animadas experiencias urbanas.

En esta misma línea, para el 2026, los viajeros colombianos han aumentado sus viajes internacionales cortos en más del 50%.

En esta línea, las ciudades más populares y en tendencia para los locales de la generación Z son:

Destinos nacionales como: Medellín, Santa Marta y Bogotá son ideales para estas escapadas.

La naturaleza, el arte y la historia son prioridades para los viajeros

2026 es el año de ir más allá del checklist turístico. Los viajeros buscan sentir la vibración real de un lugar y esto se traduce en un crecimiento significativo en las reservas de experiencias. La tendencia favorita a nivel global es participar en lo que hace latir a la ciudad: clases de cocina tradicional, inmersiones en paisajes naturales asombrosos, encuentros con el arte local y recorridos guiados por la historia y cultura que definen el significado del destino. Adicionalmente, las experiencias de naturaleza y al aire libre son la categoría de experiencias más reservada.

En Colombia, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 es en Guatapé y en ella se puede descubrir el pueblo, visitar la piedra del Peñol, navegar en barco de lujo e interactuar con llamas.

En Argentina, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 es ‘Sé curioso en Buenos Aires’, que invita a descubrir la ciudad desde un punto de vista antropológico.

En Chile, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 es disfrutar de las vistas panorámicas de Santiago en San Cristóbal, que invita a conocer vistas panorámicas explorando la naturaleza con caminatas, teleféricos y funiculares.

En Perú, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 es en Las islas de Paracas y el oasis de Huacachina en Ica, en ella se pueden descubrir paisajes impresionantes en la costa peruana, vida silvestre en el Océano Pacífico.

Los viajeros están dejando a su pareja y tomando la mochila

A nivel global, los viajeros están dejando a su pareja en casa y se están aventurando a un viaje solitario en donde fomentan el autodescubrimiento.

Medellín, el destino predilecto para los colombianos que viajan solos. Las reservas a este destino colombiano por parte de estos viajeros han experimentado un aumento del 1000 % para el 2026.

La diversidad de estas tendencias revela a un viajero en constante evolución: alguien que busca la máxima adrenalina en escapadas breves, valora profundamente la inmersión cultural y redefine el significado de viajar en solitario. El panorama de la aventura seguirá adaptándose a estas prioridades, asegurando que cada estancia y experiencia refleje la energía, autenticidad y espíritu de descubrimiento que exige la próxima travesía.