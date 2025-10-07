La reconocida aerolínea islandesa de bajo coste Fly PLAY o PLAY Airlines dio una mala noticia para sus usuarios. La empresa anunció el pasado lunes 29 de septiembre el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos programados.

Entre las razones expuestas por la compañía están dificultades financieras, bajas en las ventas de billetes y el fracaso de una reestructuración estratégica. Ante esto, PLAY Airlines indicó a sus pasajeros que resultan afectados cambiar su reserva con otra aerolínea o solicitar el reembolso del tiquete.

A través de un comunicado, la aerolínea, que inició sus operaciones en junio de 2021 y cuenta con una flota de 10 aviones Airbus A320 y A321neo, indicó que quienes adquirieron sus boletos con tarjeta de crédito deben contactar a su entidad bancaria; por su parte, los usuarios que reservaron vuelos como parte de paquetes turísticos en países del Espacio Económico Europeo deberán dirigirse a su agencia de viaje para gestionar el reembolso.

Vale mencionar que la compañía “low cost” ofrecía más de 30 destinos y conectaba a Norteamérica con Europa.

La decisión de la compañía ha generado el despido de aproximadamente 400 trabajadores y se estima que más de 1500 pasajeros resultaron afectados. En España, donde tenían nueve rutas de conexión, han afectado los aeropuertos de Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Alicante, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

