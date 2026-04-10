Enero y febrero de 2026 terminaron con una cifra que habla por sí sola: cerca de 992.000 colombianos cruzaron una frontera en busca de nuevas experiencias, un 12% más que en el mismo período del año anterior, según datos de la Anato.

Le puede interesar: Fonseca conquista el Auditorio Nacional de Ciudad de México en el cierre de su ‘Tropicalia Tour’

Y si eso parece mucho o poco creíble, la tendencia de fondo lo confirma: durante todo 2025 viajaron al exterior 5,8 millones de colombianos, un 4% más que el año previo. El viajero colombiano está cambiando de ritmo, y lo está haciendo rápido.

Curazao, Guatemala, El Salvador: los destinos que nadie esperaba y que arrasaron

Sí, Estados Unidos, España y México siguen siendo los favoritos. Juntos, con Panamá y República Dominicana, concentran más del 65% de todas las salidas internacionales del país. Pero los números más llamativos de 2025 no los pusieron ellos.

Vea aquí: ¿Agua caliente o fría? Así debe lavar su cabello según expertos

Curazao creció un 89% en llegada de turistas colombianos. Ese dato solo alcanza para entender que algo está cambiando en la forma en que los viajeros eligen su próximo destino.

Guatemala y El Salvador siguieron de cerca, con crecimientos del 50% cada uno. República Dominicana sumó un 32%, Panamá un 28% y Perú un 11%. El mapa del viajero colombiano se está ampliando, y los destinos emergentes están ganando la partida.

Semana Santa 2026: el momento del año en que Colombia entera quiso salir

Si alguien tenía dudas del apetito viajero de los colombianos, la Semana Santa de 2026 las aclaró. Entre el 27 de marzo y el 6 de abril se registraron 714.412 movimientos migratorios, un 8% más que en el mismo período del año anterior. El 5 de abril fue el día pico, con cerca de 76.000 movimientos en un solo día.

Lea también: Barranquilla rinde homenaje a la maestra Delia Zapata Olivella en Mercado de Reinas

La perspectiva histórica hace el dato aún más impresionante: en 2023, la Semana Mayor registró 544.129 movimientos. Tres años después, la cifra superó los 714.000. Eso es un crecimiento acumulado del 31% en ese periodo, una señal de que la temporada no para de crecer y de que cada año más colombianos aprovechan esos días festivos para salir del país.

Los aeropuertos regionales impulsaron el auge de los viajes internacionales

El aeropuerto El Dorado de Bogotá manejó cerca de 408.000 movimientos durante Semana Santa, lo que equivale al 57% del total nacional. No sorprende: es el principal hub aéreo del país. Lo que sí llama la atención es lo que está pasando en otras ciudades.

Le sugerimos: Se acerca el eclipse solar más largo de la historia: cuándo ocurrirá y por qué no se repetirá en 157 años

El aeropuerto José María Córdova de Medellín registró más de 140.000 flujos, consolidándose como el segundo punto de conexión más importante del país. En Cartagena, el Rafael Núñez contabilizó cerca de 59.400 movimientos. Y Cali tuvo su propio momento: el Alfonso Bonilla Aragón alcanzó aproximadamente 36.000 movimientos con un crecimiento del 25,6%, la cifra más destacada en términos relativos entre los aeropuertos regionales. El tráfico aéreo internacional ya no es exclusivo de la capital.

Más rutas, más competencia, más viajeros informados

Detrás de este crecimiento hay una combinación de factores que se refuerzan entre sí. La expansión de rutas aéreas abrió destinos que antes requerían escalas complicadas o costos elevados. La competencia entre aerolíneas y agencias de viaje presionó los precios hacia abajo. Y el viajero colombiano de hoy llega más preparado: compara, investiga, busca ofertas y no se conforma con el primer paquete que aparece.

Aquí también: Artemis II en vivo: hora y dónde ver el amerizaje de la misión de la NASA este viernes 10 de abril

El resultado es un mercado en plena transformación. Viajar al exterior dejó de ser un lujo para convertirse en una posibilidad concreta para una base cada vez más amplia de colombianos. Y todo indica que 2026 seguirá empujando ese número hacia arriba.