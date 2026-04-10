El reconocido cantautor colombiano y ganador de múltiples Latin Grammy, Fonseca, continúa consolidando su legado internacional tras presentarse con un rotundo Sold Out el pasado 8 de abril de 2026 en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una de las plazas más importantes y exigentes de América Latina.

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Este concierto marcó además el cierre de su exitoso ‘Tropicalia Tour’, la manera perfecta de culminar un ciclo de gira verdaderamente maravilloso, cargado de logros, emociones y una conexión inolvidable con su público en cada país.

La noche estuvo cargada de emoción, energía y una conexión única con el público mexicano, que coreó de principio a fin cada uno de sus éxitos, reafirmando el impacto y la vigencia de su música, que ha trascendido generaciones y fronteras.

Además, Fonseca sorprendió a los asistentes con la participación especial del reconocido dúo mexicano Río Roma, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega, quienes se han consolidado como referentes del pop romántico en Latinoamérica gracias a sus composiciones y éxitos que han marcado a toda una generación. Juntos interpretaron ‘Caminar de tu mano’ y ‘Enrédame’, desatando la euforia del público y regalando uno de los momentos más memorables de la noche.

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Este concierto forma parte de su exitoso ‘Tropicalia Tour’, una gira que ha recorrido importantes ciudades de Colombia, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Chile, España, Panamá, Honduras, Canadá, El Salvador, Guatemala, Inglaterra, Bolivia, entre otros países, llevando su característico sonido y alegría a miles de fanáticos alrededor del mundo.

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Durante el show en el Auditorio Nacional, Fonseca ofreció una velada inolvidable en la que temas como ‘En Vivo y En Directo’, ‘Te Mando Flores’ y ‘Eres Mi Sueño’ se convirtieron en himnos colectivos, haciendo vibrar a una audiencia entregada que celebró cada acorde y cada palabra. Su propuesta musical, que mezcla raíces tropicales con sonidos contemporáneos, sigue marcando generaciones con canciones que perduran en el tiempo y forman parte de la banda sonora de millones de vidas.

“La Ciudad de México es un lugar que quiero profundamente. Lo que vivimos en el Auditorio Nacional fue simplemente inolvidable. Gracias por recibirme con tanto cariño, por cantar cada canción conmigo y por hacerme sentir en casa una vez más. ¡Mil gracias de corazón!”, expresó Fonseca.

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El artista no solo conquistó al público presente, sino que reafirmó su lugar como uno de los referentes más importantes de la música latina actual, con un espectáculo impecable a nivel musical, visual y emocional.

El Tropicalia Tour invita a revivir la nostalgia y a crear nuevos recuerdos en cada presentación, en una experiencia donde la música es la gran protagonista y donde el público baila, canta y goza como nunca antes.

Fonseca se prepara ahora para llevar su música y alegría a nuevas ciudades, incluyendo Miami, donde será parte de un show especial titulado “Celebración Mundial” en antesala al partido de fútbol Colombia vs. Portugal el próximo 26 de junio en el Doral APM de la ciudad de Miami, así como un esperado y apoteósico concierto “Fonseca En La Casa” en el Estadio El Campín en Colombia el 24 de octubre, que promete ser uno de los momentos más importantes de su carrera.

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Fonseca además celebra el lanzamiento de lo que será su próximo álbum, “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, el onceavo de su carrera, una producción que promete reflejar la madurez artística y la profunda conexión emocional que lo han definido a lo largo de los años. El esperado proyecto estará disponible a partir del 24 de abril en todas las plataformas digitales.