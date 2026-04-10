El calendario astronómico del siglo XXI ya tiene señalada una fecha trascendental para este año y para la historia. Especialistas han confirmado cuándo se producirá el eclipse solar más extenso, un fenómeno que no volverá a repetirse en 157 años.

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Este acontecimiento ha despertado un notable interés tanto en la comunidad científica como entre los aficionados a la astronomía, ya que por unos instantes el día se transformará en noche.

Asimismo, eclipse solar más largo ocurrirá el próximo 12 de agosto y ofrecerá la posibilidad de observar cómo el cielo se oscurece por completo durante varios minutos.

Según los expertos, este fenómeno será visible en determinadas regiones del planeta, incluyendo el extremo norte de Siberia, el oeste de Islandia, Groenlandia y una parte del norte de España.

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En algunas zonas del nordeste de Portugal, aunque solo por un corto lapso, también será posible apreciar la totalidad del eclipse. Localidades como Guadramil y Rio de Onor podrán presenciar el instante en que la Luna cubra totalmente al Sol, dejando el entorno en completa oscuridad.

De acuerdo con las proyecciones científicas, estos serán los momentos en que el eclipse atravesará sus tres fases principales:

Comienzo: 19:30, primer contacto entre la Luna y el Sol.

19:30, primer contacto entre la Luna y el Sol. Fase total: 20:27, oscuridad total.

20:27, oscuridad total. Finalización: 21:30.

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Por otro lado, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar desde ciertos puntos del planeta.

No obstante, este fenómeno no se presenta cada mes debido a que la órbita lunar generalmente pasa por encima o por debajo del Sol. Solo en ocasiones específicas se produce la alineación necesaria para que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra.

Por su parte, según especialistas de la American Academy of Ophthalmology mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina.

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Por ello, recomiendan seguir estas medidas de seguridad al observar un eclipse solar.

No mirar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros adecuados.

Usar anteojos especiales para eclipses certificados bajo norma ISO 12312-2.

Revisar que los filtros no estén rayados o dañados.

Finalmente, advierten que el eclipse solar solo se puede mirar directamente sin protección durante la fase de totalidad.