Se acerca el Mundial de Fútbol, falta menos de un año para ruede el balón en México, Estados Unidos y Canadá, sede tripartita, que acogerá el campeonato a partir de junio de 2026.

Lea también: Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano en un accidente de tránsito

Y desde ya están los que planean viajar a alguno de estos países para ver jugar a la selección Colombia que vuelve al torneo tras su ausencia en Catar 2022, pero que selló su clasificación el pasado 4 de septiembre en Barranquilla frente a Bolivia.

Si está pensando en ir hasta Canadá, país en el que se celebrarán 13 partidos en 2 ciudades (7 en Vancouver y 6 en Toronto) préstele atención que estos son los documentos que los colombianos deben presentar para un tránsito migratorio legal, seguro y sin contratiempos.

Jeisson Gutiérrez James Rodríguez celebrando con sus compañeros el gol que le marcó a Bolivia.

¿Los colombianos necesitan visa para entrar a Canadá?

El sitio web del Gobierno de Canadá especifica que la mayoría de los viajeros necesitan una visa de visitante temporal (la ideal para asistir a los partidos del Mundial) para viajar a Canadá incluso se podría necesitar para hacer una escala en un aeropuerto canadiense de camino a su destino final.

Lea también: Murió la actriz de cine para adultos Natalia Rae durante unas vacaciones con su familia en Costa Rica

La visa de visitante temporal tiene una validez máxima de 10 años, o hasta la expiración de su pasaporte o de sus datos biométricos, lo que ocurra primero y los visitantes pueden permanecer hasta 6 meses en el país, precisa el Gobierno canadiense. Tenga en cuenta que el procesamiento de su solicitud, para los colombianos, tardará aproximadamente 73 días una vez envíe todos los documentos solicitados.

Cortesía

Requisitos para solicitar la visa

Tener un documento de viaje válido, como un pasaporte.

Pagar la tarifa, que para los colombianos tiene un costo de 100 dólares canadienses ($285.000 pesos colombianos aproximadamente) para 2025.

Estar bien de salud.

No tener condenas penales ni relacionadas con inmigración.

Convencer a un funcionario de inmigración de que tiene vínculos (como un trabajo, una casa, activos financieros o familia) que lo llevarán de regreso a su país de origen.

Convencer a un oficial de inmigración de que abandonará Canadá al final de su visita.

Tener suficiente dinero para su estancia. La cantidad de dinero que necesitarás dependerá de cuánto tiempo se quedarás y de si se alojará en un hotel, con amigos o familiares.

Cada solicitante de 18 años o más debe completar un formulario que podrá encontrar en el sitio oficial del Gobierno de Canadá.

Es posible que necesite un examen médico y una carta de invitación de alguien que viva en Canadá.

También advierten que se considerarán como personas inadmisibles a las personas con actividad criminal, que hayan cometido violaciones de derechos humanos o que hagan parte de la delincuencia organizada.

Lea también: ¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026? Hay cambios para esta edición

La solicitud se hace de manera online y no necesita desplazarse hasta la embajada, a menos que los oficiales consulares le pidan que es necesario proporcionar sus datos biométricos (para lo que deberá pagar una tarifa extra) o si le solicitan una entrevista con algunos de los funcionarios canadienses o si le aprueban su solicitud para lo que deberá presentar su pasaporte (o documento válido) para la impresión de la visa.