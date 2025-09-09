La industria del cine para adultos está de luto luego de que se produjera el fallecimiento de la reconocida actriz Natalia Rae, mejor conocida en el medio como NatPack, por causas que aún no son claras.

Lea también: Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano en un accidente de tránsito

Rae, oriunda del estado de Arizona, Estados Unidos, se encontraba de vacaciones con algunos amigos y familiares en Costa Rica cuando murió el pasado 2 de septiembre a los 33 años.

Un día antes de que muriera había publicado en su cuenta de SnapChat que tuvo que tomar un descanso en el hotel por un tiempo prolongado a causa de una molestia en sus piernas tras sufrir un resbalón.

X @Natalia_Rae_

La muerte de Natalia fue confirmada por su hermana a través de un sentido mensaje publicado en la cuenta de X de la fallecida actriz: “Sé que ella fue una luz en sus vidas tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de todos ustedes me decía cuánto significaba para ustedes. Me alegro mucho de que haya podido compartir ese lado increíble y emocionante de sí misma con todos ustedes”.

Lea también: “Ninguna póliza compensa el dolor”: padres de Valeria Afanador a abogado de colegio por hablar de “generosa” indemnización

Indicó que su hermana “fue una de las mejores personas de este PLANETA” al tiempo que precisó que espera que todos sus seguidores se hayan sentido “afortunados” de “haberla conocido, de haberla amado y de haber sido parte de su vida”.

X @Natalia_Rae_

Ya que fallecimiento se produjo en Costa Rica ahora se necesita repatriar el cuerpo, proceso que no es para nada barato por lo que pidió apoyo monetario a quienes puedan a través de un GoFundMe “para ayudar a traerla de vuelta”.

Lea también: Joven denuncia que perdió 2 millones de pesos por delincuentes que se hicieron pasar por Mercado Libre

“Cualquier cosa que puedan contribuir ayudará mucho a darle el servicio que se merece”, enfatizó la mujer que espera despedirla en su país de origen, Estados Unidos.

Y concluyó: “Gracias por amar a mi hermana, ella significa mucho para mí y me importa más de lo que puedan imaginar que todos ustedes hayan estado allí para ella”.