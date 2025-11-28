La reconocida Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la salsa colombiana y latinoamericana, anuncia el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo ‘Mala costumbre’, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 28 de noviembre.

La canción es una composición original de Nino Caicedo, uno de los pilares creativos de la orquesta. Los arreglos estuvieron a cargo del maestro Luis “Perico” Ortiz, trompetista, productor y arreglista de talla mundial, reconocido por su participación como arreglista y productor del histórico álbum Siembra, considerado una de las obras más trascendentales de la salsa.

‘Mala costumbre’ destaca por una sonoridad que remite a la salsa clásica de las grandes leyendas, con arreglos elegantes, cargados de matices y una estructura que rinde homenaje a los años dorados del género. Esta nueva producción fusiona tradición y modernidad, reafirmando el sonido característico de Guayacán Orquesta.

La interpretación está a cargo de Joan Barreto, un cantante nuevo en la escena salsera que debuta oficialmente con Guayacán. Su timbre fresco, emocional y con sello propio aporta una energía renovadora al proyecto.

La Producción General estuvo bajo la dirección del maestro Alexis Lozano, director y fundador de Guayacán Orquesta, cuya visión y experiencia han sido fundamentales para preservar la esencia de la agrupación y proyectarla hacia nuevas generaciones.

Con más de tres décadas de trayectoria, Guayacán Orquesta continúa siendo un referente de excelencia musical dentro y fuera de Colombia. Con ‘Mala costumbre’, que verá la luz este 28 de noviembre, la agrupación reafirma su compromiso con la creación de obras que honran la tradición salsera al tiempo que incorporan nuevos colores y nuevas voces.

