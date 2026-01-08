La emblemática Guayacán Orquesta, una de las instituciones más importantes de la salsa colombiana y latinoamericana, lanzó el video oficial de “Mala Costumbre”, una historia hecha salsa que cobra vida a través de una producción audiovisual cargada de ritmo, sentimiento y narrativa.

El videoclip cuenta con la participación especial de la bella y talentosa Elianis Garrido, junto a los reconocidos actores El Negro Salas, Jair Romero, y la presencia de Otto Hans, reconocido empresario y propietario de una de las discotecas latinas más afamadas de Barcelona, Latin Palace, aportando un contexto urbano e internacional a la historia.

La producción audiovisual incluye además la aparición de los directores de la orquesta, Alexis Lozano y Nino Caicedo, reafirmando el sello, la historia y la esencia de Guayacán Orquesta, una agrupación que sigue evolucionando sin perder su identidad.

Este lanzamiento llega acompañado de una nueva etapa artística, marcada por cambios en su delantera vocal, apostando por el relevo generacional y la proyección de nuevas voces dentro del proyecto musical.

Como parte de este proceso, la orquesta informa que finalizan su ciclo dentro de la agrupación los cantantes: Eignar Rentería, Kevin Caldas y Sebastian El More

Guayacán Orquesta agradece profundamente su talento, entrega, y el aporte realizado, deseándoles éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. Al mismo tiempo, la agrupación da la bienvenida a nuevas voces que se suman a esta etapa de renovación: Joan Barreto, Joan Pasión y Sebas.

Estos nuevos integrantes llegan para aportar frescura, energía y nuevas matices interpretativas, fortaleciendo el sonido de Guayacán Orquesta y conectando con nuevas generaciones de amantes de la salsa, sin perder el ADN que la ha convertido en un referente durante más de tres décadas.

El videoclip de “Mala Costumbre”, ya disponible en las plataformas digitales oficiales, simboliza este momento de transición, continuidad y celebración, confirmando que Guayacán Orquesta sigue más viva que nunca.