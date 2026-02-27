La cadena Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo con cerca de 8.300 hoteles en más de 100 países, se destacó como expositor en la Vitrina Turística de ANATO.

Durante la feria, la compañía presentó sus novedades de marca, oportunidades de desarrollo y propuestas comerciales para el mercado regional. En el espacio participaron representantes de hoteles de su portafolio en Colombia y otros países, entre ellos Wyndham Bogotá, Wyndham Garden Barranquilla, Howard Johnson by Wyndham Versalles Barranquilla, Wyndham Residences Santa Marta, Wyndham Garden Guatemala City, Wyndham Grand Cancún Resort & Villas, Wyndham Alltra Playa del Carmen, Wyndham Alltra Punta Cana y Wyndham Concorde Resort Isla de Margarita, entre otros.

Colombia, mercado prioritario

La participación en ANATO se da en un contexto de fortalecimiento de la operación de la compañía en Colombia, considerado un mercado prioritario dentro de su estrategia de expansión regional. Actualmente, Wyndham opera seis hoteles en el país, con un total de 718 habitaciones: Wyndham Bogotá, La Quinta by Wyndham Medellín, Wyndham Garden Cartagena, Wyndham Garden Barranquilla, Howard Johnson by Wyndham Versalles Barranquilla y Wyndham Santa Marta.

JUAN DAVID TELLEZ Hotel Wyndham Bogotá.

Su operación en el país abarca distintos segmentos, desde propuestas upscale orientadas al turismo corporativo y de convenciones hasta opciones midscale y select service, adaptadas a las dinámicas del mercado local. Esta diversificación le permite atender diferentes perfiles de viajeros, tanto de negocios como vacacionales.

De cara a los próximos años, la compañía tiene confirmada la apertura de nueve hoteles adicionales que sumarán más de 1.400 nuevas habitaciones en Colombia. Además, avanza en proyectos en ciudades como Armenia, Pereira y Barranquilla, incluyendo la llegada de la marca Dazzler by Wyndham, una de las más fuertes del portafolio en Suramérica.

Una estrategia adaptada a cada mercado

En entrevista, Andrés Bernal, director de Ventas para Latinoamérica y el Caribe, aseguró que uno de los principales retos de la región es comprender las particularidades de cada país.

“Cada país tiene su particularidad. No somos una región unificada como Estados Unidos o Canadá. Tenemos diferentes contextos sociopolíticos, monedas y dinámicas. El reto más importante es entender la necesidad que cada mercado tiene. No podemos copiar y pegar estrategias comerciales o de crecimiento; debemos adaptarnos a cada país”, explicó.

Para lograrlo, la compañía cuenta con un equipo multicultural y tres sedes corporativas principales en Argentina, São Paulo y México, desde donde articulan la estrategia regional.

Más allá del turismo corporativo

Aunque Wyndham tiene una fuerte presencia en el segmento corporativo —incluyendo un hotel cercano al aeropuerto en Bogotá—, la compañía también ve oportunidades en el turismo vacacional y en segmentos alternativos.

“Colombia tiene un ‘leisure’ muy alto. No es solo sol y playa; también hay turismo médico, deportivo y ecoturismo. Existen múltiples oportunidades de desarrollo más allá del segmento corporativo”, afirmó Bernal.

En la región Caribe, donde la cadena tiene presencia en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, la percepción es positiva. Según el directivo, estas ciudades han utilizado el turismo como palanca para fortalecer otros sectores como la gastronomía y el transporte aéreo, mejorando su conectividad internacional y regional.

Expansión con visión de largo plazo

En un entorno desafiante para la industria turística, marcado por volatilidad económica y presión sobre tarifas, la expansión de Wyndham en Colombia responde a una visión de largo plazo centrada en sostenibilidad, excelencia operativa y generación de valor para huéspedes, inversionistas y comunidades.

Con más de 855.000 habitaciones en su red global y presencia líder en los segmentos económico y medio, Wyndham reafirma así su confianza en el potencial del mercado colombiano y su apuesta por consolidar al país como destino competitivo en América Latina.