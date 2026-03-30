Más de 200 hábitos carmelitas, tejidos con paciencia y fe; cincuenta ornamentos religiosos que guardan el peso de la tradición y tres coronas que son testimonio vivo de promesas silenciosas cumplidas hacen parte del sinnúmero de elementos que dan vida a la Casa Museo Nuestra Señora del Carmen ‘Enith Donado’ en el municipio de Puerto Colombia.

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En el museo, ubicado en la antigua casa cural del Santuario Mariano, cada pieza no solo tiene un valor estético, sino también simbólico, puesto que refleja la devoción de generaciones que han encontrado en la virgen un punto de esperanza y arraigo.

Orlando Amador El Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen es uno de los templos más tradicionales del departamento.

“Este espacio también permite comprender la devoción viva de la comunidad, mostrando cómo la fe católica en el municipio de Puerto Colombia se ha construido alrededor de la Virgen del Carmen”, aseguró el gestor cultural e historiador Carlos Mario Caselles, quien ha liderado el proceso investigativo que ha permitido enriquecer este proyecto.

No en vano, en las paredes de este museo mariano se encuentra una detallada línea de tiempo que condensa la historia detrás de esta devoción, así como las fotografías de todos los sacerdotes y ciudadanos porteños que han dedicado su vida a fortalecer esta devoción.

“Muchas personas creen que primero fue la iglesia y luego la virgen, pero en realidad ocurrió al revés, porque primero llegó la imagen y posteriormente se construyó el templo. Este lugar representa la materialización de un gran sueño para el municipio”, recalcó.

En ese sentido, Caselles fue enfático al sostener que este espacio es un motivo de “orgullo” para Puerto Colombia, al tiempo que resaltó que es una iniciativa pionera en el departamento.

“Este es un espacio abierto a toda la comunidad, no solo a los católicos, sino a cualquier persona interesada en conocer la historia del municipio. Su propósito es permitir que todos puedan entender y conectarse con la memoria y la identidad de Puerto Colombia”, remarcó.

Importancia turística

Este museo abrió sus puertas el año anterior y se ha venido perfilando como un nuevo atractivo turístico en el municipio porteño, ampliando la variada oferta que tradicionalmente ha estado asociada a sol y playa, así como a la gastronomía.

Así lo destacó María Clara Donado, secretaria de Turismo del municipio, quien subrayó el valor del turismo religioso como eje de desarrollo local.

“Puerto Colombia tiene una profunda tradición de fe, que se convierte en un componente muy importante para el turismo religioso. En el municipio contamos con un santuario mariano, que rinde homenaje a la Virgen del Carmen y, al mismo tiempo, invita a turistas y visitantes a que conozcan nuestra historia y nuestras tradiciones”, resaltó la funcionaria.

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Al respecto, Donado también resaltó el valor simbólico de los elementos que conforman el museo y su capacidad para narrar la historia del territorio desde la espiritualidad.

“En este lugar encontramos los vestidos y las capas de la virgen, pero, más allá de eso, está la dedicación de todas las personas que la aman, reflejada en cada detalle de estos vestuarios que hoy pueden observar. También se presenta la historia desde su llegada, así como el paso de los párrocos que han acompañado a este municipio a lo largo del tiempo”, agregó.

Orlando Amador La mayoría de las túnicas y hábitos han sido donados por devotos en agradecimiento por milagros.

Para las autoridades locales, el museo se ha visionado como una parada obligada para quienes buscan vivir estos días desde el recogimiento y la reflexión.

“El año pasado, en Puerto Colombia recibimos alrededor de 6 mil visitantes en Semana Santa. Este año esperamos duplicar esa cifra, especialmente porque este espacio ya está abierto al público. Creemos que este punto es tan importante como el turismo de sol y playa. Estamos ofreciendo un equilibrio entre el esparcimiento y la alegría, pero también un espacio para la fe y la espiritualidad”, anotó.

A su vez, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, destacó la importancia de este nuevo atractivo que promociona el turismo religioso en el territorio porteño, el cual se destaca a nivel departamental por la fe y creencias en la Virgen del Carmen, considerada como la patrona del municipio.

“Este es un lugar hermoso, donde la fe y la devoción son protagonistas, donde se cuenta la historia de cómo llegó la Virgen del Carmen a Puerto Colombia, pero además la construcción de nuestro Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen. Este lugar guarda en sí una historia muy bonita y que sin duda aviva nuestra fe”, manifestó el mandatario local.

Además, extendió una invitación especial a propios y visitantes para disfrutar de este escenario en una época de fe y recogimiento como la Semana Santa.

Historia de una devoción

A comienzos del siglo XX, Beatriz de Aycardi, reconocida dama de Barranquilla, encargó desde Barcelona (España) una imagen de la Virgen del Carmen. La figura llegó al país a bordo de un transatlántico, en un viaje cargado de simbolismo y fe, con destino inicial a la Iglesia del Rosario, en la zona céntrica de la capital del Atlántico.

Sin embargo, el destino de la imagen cambiaría y fue en Puerto Colombia donde la virgen encontró su verdadero hogar.

En una casa ubicada en el sector conocido actualmente como Cinco Bocas, propiedad de Vicentica Peñate de Ariza, la imagen era trasladada desde Barranquilla y custodiada con devoción. Allí, poco a poco, los habitantes del municipio comenzaron a reunirse para rezarle a la Virgen del Carmen.

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Con el crecimiento de Puerto Colombia y su consolidación como municipio, el fervor popular pronto se tradujo en acciones concretas. En 1905, la señora Rafaela R. de Pérez, con el respaldo de los habitantes, lideró la compra del terreno donde se construiría el templo.

Esta fue una iniciativa colectiva, impulsada por donaciones y el compromiso de los vecinos, que reflejaba el profundo arraigo de la devoción mariana.

Años más tarde, en 1919, aprovechando la visita del entonces presidente de la República, Marco Fidel Suárez, se colocó la primera piedra del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, consolidando así un proyecto que había nacido del esfuerzo comunitario y la fe compartida.

Desde entonces, la Virgen del Carmen no solo es la patrona de Puerto Colombia, sino que también es un símbolo de identidad, tradición y encuentro para este pueblo.

La agenda de la Semana Santa en el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen

Durante la Semana Santa, en el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen se cumplirá una agenda que reúne actos litúrgicos, procesiones y actividades culturales.

Entre el lunes, martes y miércoles, la programación incluye eucaristías, itinerarios para niños y jóvenes y encuentros formativos como el ‘Camino a la Pascua’, con reflexiones sobre distintos momentos de la vida de Jesús.

A eso se suma que el miércoles se llevará a cabo una eucaristía por los enfermos y la recepción de los santos óleos.

El Jueves Santo (2 de abril) será el inicio del triduo pascual con la misa de la cena del Señor, el lavatorio de los pies, la adoración al Santísimo y la tradicional hora santa, en una jornada que conmemora la institución de la Eucaristía.

Uno de los días más solemnes será el Viernes Santo (3 de abril), que se iniciará con el santo viacrucis desde la capilla del Señor de los Milagros a las 5:00 a. m. Durante el día habrá espacios de adoración y en la tarde se realizará la celebración de la pasión del Señor, seguida del descendimiento y la procesión del santo sepulcro, actos que congregan a cientos de fieles. La agenda continúa el Sábado Santo (4 de abril) con momentos de recogimiento y preparación espiritual.

También se realizará una peregrinación vicarial al santuario de Nuestra Señora de la Paz en El Morro a las 5:00 a. m., y en la noche tendrá lugar la solemne vigilia pascual (8:00 p. m.), considerada la celebración más importante de la Semana Santa, donde se anuncia la resurrección de Cristo.

Finalmente, el Domingo de Resurrección (5 de abril) se celebrará con eucaristías en distintos horarios, marcando el cierre de la Semana Santa con un mensaje de esperanza y renovación.