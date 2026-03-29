En el inicio de las conmemoraciones que se realizan en la Semana Santa, el Distrito de Barranquilla llevó a cabo una jornada integral durante el Domingo de Ramos, promoviendo la conciencia ambiental y respeto por la naturaleza.

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Durante toda la mañana de este domingo el equipo técnico y pedagógico de la dependencia Barranquilla Verde estuvo en las cinco localidades de la ciudad realizando un proceso de sensibilización ciudadana sobre la el cambio de prácticas que “afectan los ecosistemas, especialmente el uso de la palma de cera, especie en riesgo”.

En ese marco, se realizó la entrega de 12.000 plántulas en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, equipo de Siembra entregó semillas de árboles nativos para que las familias llevaran a sus hogares.

De manera paralela, y en articulación con la Policía Ambiental, se desarrollaron operativos de control y vigilancia en todas las localidades, que permitieron la incautación de 2.650 cogollos de palma de cera, reforzando las acciones institucionales para prevenir su uso, comercialización y afectación a los ecosistemas.

El director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago Romero, destacó el compromiso por parte de ciudadanos y personal evidenciado durante la jornada:

“Nos encontramos en las cinco localidades de Barranquilla, en las diferentes iglesias, de palma de Areca como una alternativa sostenible a la tradicional palma de cera que se encuentra en vía de extinción. La idea es generar conciencia en la ciudadanía de una alternativa sostenible y seguir cuidado nuestro medio ambiente”.

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En ese sentido, la Administración Distrital reiteró que este tipo de iniciativas buscan generar “cambios culturales a largo plazo, donde la tradición y la protección del medio ambiente puedan coexistir de manera responsable”.