Con el propósito de frenar la comercialización ilegal de especies protegidas en entornos religiosos de la ciudad, la Policía Nacional, por medio de las unidades de Carabineros y Protección Ambiental, incautó 2.650 plántulas de la especie conocida como palmiche en los alrededores de diferentes parroquias de la ciudad.

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La autoridad indicó que estas especies se encontraban listas para ser comercializadas, ignorando las recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental, lo que constituye una afectación directa a los recursos naturales y a la biodiversidad.

Este operativo fue realizado con el fin de contrarrestar la venta ilegal de flora silvestre en medio de la celebración de la Semana Santa, una práctica que genera un impacto negativo en los ecosistemas.

Informaron que el material incautado será dejado a disposición de la autoridad ambiental EPA Barranquilla Verde, encargada de su manejo y disposición final.

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Cabe destacar, que se entregaron plantas alternativas para reemplazar las tradicionales palmas de cera. Esto con el propósito de proteger y preservar esta especie emblemática del país, cuya conservación resulta fundamental para el patrimonio ecológico y cultural de Colombia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que “estos resultados son producto de los controles permanentes que se vienen adelantando durante la Semana Santa, con el propósito de proteger nuestras especies y evitar su comercialización ilegal, invitando a la ciudadanía a respetar la normatividad ambiental y a optar por alternativas sostenibles”.

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Finalmente, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva.