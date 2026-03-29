Con miras a garantizar la seguridad y la sana convivencia durante la Semana Santa, la Policía Nacional informó que adelanta planes de registro y control en el municipio de Puerto Colombia, específicamente en los barrios de Brisas del Puerto, Altos de los Girasoles, Villa Caracas y el sector conocido como El Congelador’.

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Las acciones van orientadas a la prevención de delitos como el homicidio, el hurto a residencias, el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que estos operativos “hacen parte de la ofensiva institucional contra el delito. Se continuará con el despliegue de todas las capacidades para proteger la vida, los bienes y la integridad de los ciudadanos durante esta temporada”.

“Están enfocadas en garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y turistas durante la Semana Mayor, teniendo en cuenta el incremento de visitantes en la ciudad y los municipios que conforman el área metropolitana”, detalló la Policía en un comunicado de prensa.

La institución armada informó se ha dispuesto un “componente humano y tecnológico” que permite cubrir diferentes puntos estratégicos Puerto Colombia, en articulación con la Alcaldía de ese municipio, “fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional”.

“De manera permanente, unidades policiales realizan verificación de antecedentes, registros a personas, controles a vehículos y motocicletas, así como presencia activa en sectores de alta afluencia, con el objetivo de generar entornos más seguros, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la convivencia”, apuntó la entidad.

Entre las recomendaciones para la prevención del hurto a residencias está asegurar puertas, ventanas y accesos antes de salir, e instale sistemas de seguridad como cámaras o alarmas.

Evitar publicar en redes sociales que su vivienda estará sola durante viajes o ausencias prolongadas. Coordine con vecinos o familiares de confianza para que vigilen su vivienda y reporten cualquier situación sospechosa.

Así mismo, para prevenir situaciones como el homicidio, se le recomienda evite riñas, discusiones o situaciones de intolerancia, especialmente en lugares con consumo de alcohol. Denuncie de manera oportuna cualquier amenaza o comportamiento sospechoso a las autoridades.

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La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, con “garantía de absoluta reserva”.