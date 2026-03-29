En el marco del inicio de la Semana Santa, la Policía Nacional de Colombia, a través de su Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adelantó una jornada en distintas iglesias de Barranquilla con el objetivo de promover prácticas responsables con el medio ambiente durante la celebración del Domingo de Ramos.

La actividad se realizó en articulación con la Alcaldía Distrital, Barranquilla Verde, la Secretaría de Turismo y la Oficina de Seguridad, y estuvo enfocada en generar conciencia entre feligreses y visitantes sobre la importancia de proteger especies emblemáticas del país.

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Durante la jornada, los uniformados entregaron plantas como alternativa al uso de la palma de cera, tradicionalmente utilizada en esta fecha. Con este gesto, se buscó incentivar prácticas sostenibles y evitar la afectación de esta especie, considerada clave para el equilibrio ecológico y el patrimonio natural de Colombia.

Además, las autoridades recordaron que la comercialización ilegal de la palma de cera puede acarrear sanciones legales, e insistieron en la prohibición del uso, transporte y venta de especies de flora y fauna silvestre durante esta temporada.

Entre las especies más afectadas en esta época se encuentran la icotea y la iguana, así como el consumo de sus huevos, prácticas que generan un impacto negativo en los ecosistemas.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía para vivir esta temporada con responsabilidad.

“Esta es una temporada en la que hacemos un llamado especial a la ciudadanía para que viva la Semana Santa con respeto por la vida y el medio ambiente, evitando el uso de especies protegidas y denunciando cualquier actividad ilegal”, señaló.

La jornada también incluyó acciones pedagógicas orientadas a fortalecer la cultura ciudadana, en un esfuerzo por conectar las tradiciones religiosas con el cuidado del entorno natural.

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Con este tipo de iniciativas, la Policía de Turismo busca reforzar la protección del patrimonio natural y promover una Semana Santa en la que la fe y la conciencia ambiental vayan de la mano.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con el tráfico de especies a través de las líneas habilitadas para tal fin.

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