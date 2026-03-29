La Asociación Por Amor a Barranquilla indicó que, a pesar de la ampliación del plazo para acceder a los descuentos, persiste una preocupación frente a la revisión de los avalúos catastrales debido a que, en múltiples casos, superan el valor comercial real de los inmuebles.

Se indicó que, de acuerdo con múltiples reportes ciudadanos, continúan evidenciándose avalúos catastrales por encima del valor de mercado, incrementos desproporcionados en la base gravable del impuesto predial y falta de transparencia en la metodología aplicada, así como procesos de valoración masiva sin verificación individual de los inmuebles.

“Estas situaciones podrían configurar una vulneración de principios fundamentales como la equidad tributaria, la capacidad contributiva y la correspondencia entre avalúo y valor comercial establecida en la ley”, expuso la organización cívica.

En ese sentido, agregó que si bien la ampliación del plazo mitiga temporalmente el impacto sobre los contribuyentes, no resuelve el problema estructural relacionado con la base sobre la cual se calcula el impuesto.

“La ciudadanía no solo requiere tiempo para pagar, sino certeza sobre la legalidad y razonabilidad de los valores que se están cobrando”, indicó la asociación a través de un comunicado.

Por tal motivo hicieron un llamado al Distrito para la revisión técnica integral de los avalúos catastrales recalculados, la publicación de la metodología y soportes técnicos utilizados, la verificación de la correspondencia entre avalúo catastral y valor comercial real y el ajuste de los avalúos en los casos donde se evidencien inconsistencias.

“La Asociación continuará haciendo seguimiento a esta situación y advierte que, de no evidenciarse una revisión de fondo, se evaluará la activación de acciones administrativas, regulatorias y judiciales en defensa de los ciudadanos”, puntualizó.

Visión desde el Distrito

Desde el Distrito se destacó recientemente que la ciudad cuenta con un modelo de gestión catastral avanzado, robusto y tecnológico que permite la liquidación efectiva del impuesto predial y facilita la planeación de la ciudad, entre otros propósitos.

En ese sentido, el alcalde Alejandro Char resaltó que la modernización en la gestión catastral ha sido uno de los pilares fundamentales para la transformación de la ciudad.

“En Barranquilla, el catastro es un dinamizador del desarrollo de nuestra ciudad. Con él podemos saber qué territorio administramos y tener autonomía financiera real. Es con el pago de los impuestos de los barranquilleros que ejecutamos las obras de nuestra ciudad y que nos acercan a la Barranquilla que todos merecemos”, recalcó.

Por su parte, Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral del Distrito, explica que el valor de un predio no se establece de manera arbitraria, se calcula a partir del análisis de diferentes variables como el valor del suelo según su ubicación, las características de la construcción —área, uso, materiales— y las dinámicas del entorno donde se encuentra el inmueble.

“En términos simples: el valor de un predio cambia cuando el predio o su entorno cambian”, destacó la funcionaria.