Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y acercar aún más a la Policía a las comunidades, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, puso al servicio de los ciudadanos el CAI El Limón, ubicado en la localidad Suroriente. Esta nueva infraestructura beneficiará a los habitantes de 18 barrios, quienes contarán con mayor presencia de las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia.

A través de su cuenta en X, el mandatario distrital destacó la importancia de esta entrega para la tranquilidad de los barranquilleros.

“Un nuevo CAI en El Limón para cuidar a nuestra gente y a los barrios vecinos. ¡Lo prometimos y lo cumplimos! Son varios barrios los que se beneficiarán con esta nueva infraestructura, que brinda tranquilidad y seguridad a los barranquilleros”, señaló Char, al tiempo que resaltó que la obra representó una inversión superior a los $950 millones, provenientes de los impuestos de los ciudadanos.

El alcalde subrayó que con este tipo de proyectos la ciudad no baja la guardia frente a la seguridad. “Barranquilla le hace frente a la seguridad con más herramientas para que la Policía actúe de manera oportuna y cercana. Además, hacemos un llamado a los padres de familia para que hagamos equipo por nuestros hijos y sigamos trabajando juntos por su bienestar, su tranquilidad y su futuro”, agregó.

El CAI El Limón se suma al recientemente entregado en el barrio La Alboraya, reafirmando el compromiso de la Administración distrital de seguir fortaleciendo la seguridad en todos los sectores de la ciudad.

La comunidad recibió con satisfacción esta nueva obra. Adriana Coronado, habitante del sector, agradeció a la Alcaldía por la inversión y destacó que el nuevo CAI mejora tanto las condiciones de los uniformados como la atención a la ciudadanía.

“Este CAI es un excelente espacio. Ahora tenemos mayor seguridad en el barrio y también el compromiso de la comunidad de aportar iniciativas en este tema. Antes el CAI se veía oscuro; hoy es un lugar amplio, visible y al que cualquiera puede acercarse con confianza”, expresó.

Cabe destacar que el CAI El Limón es un edificio blindado de un piso, con un área aproximada de 50 metros cuadrados, que cuenta con garita, cocineta, vestidor, baño y depósito.

La inversión total fue de cerca de $953 millones de pesos. Con su puesta en funcionamiento, se espera una mayor presencia institucional, así como la reducción en los tiempos de respuesta ante cualquier incidente, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en el sector.