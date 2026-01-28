Bajo el compromiso de garantizar seguridad a las y los barranquilleros, el alcalde Alejandro Char realizó una nueva entrega de un CAI de Policía en el barrio La Victoria. El proyecto tiene una inversión de $993 millones de pesos y tiene como propósito brindar protección, no solo a los habitantes de este sector, sino también a los residentes de El Santuario, Kennedy, Los Continentes, La Sierra, Cevillar y San José.

“Estamos más firmes que nunca con la seguridad de Barranquilla. En menos de una semana, le entregamos a nuestra gente 3 nuevos CAI. Hoy ponemos al servicio de la comunidad el CAI La Victoria, construido con una inversión de $993 millones de los impuestos de los barranquilleros. Este CAI beneficiará a los barrios El Santuario, La Victoria, Kennedy, Los Continentes, La Sierra, Cevillar y San José, fortaleciendo la protección y el cuidado de la vida desde los barrios. También, rendimos un respetuoso homenaje a la memoria de los policías que perdimos tras lo ocurrido hace 8 años en la Estación San José”, anunció el mandatario distrital ante la comunidad.

Y añadió: “nada más oportuno que este CAI, dotado con toda la fuerza, la tecnología, la infraestructura, esté aquí en este sector tan transitado en la Murillo, en el corazón del barrio La Victoria. Este es un barrio que Barranquilla quiere mucho, gente que vio crecer a la ciudad en todos los frentes, en lo cultural, en lo deportivo”.

El nuevo CAI La Victoria, ubicado en la calle 45 con carrera 10E, es un moderno Comando de Atención Inmediata tipo blindado que viene a fortalecer la presencia policial y a mejorar la calidad de vida de más de 90.000 habitantes de los barrios aledaños.

De acuerdo con los diseños, este CAI es una edificación de un piso con 50 metros cuadrados, con garita, cocineta, vestidor, baño y depósito, que les brindará servicio a los habitantes de los barrios El Santuario, La Victoria, Kennedy, Los Continentes, La Sierra, Cevillar y San José.

Con esta entrega, se pretende fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la comunidad, así como reducir los tiempos de respuesta en caso de incidentes.

Finalmente, cabe resaltar que en esta nueva administración del alcalde Char, se han entregados CAI en Santo Domingo de Guzmán, La Paz, Santa María, Gran Malecón, Puerta Dorada, La Alboraya, El Limón y La Victoria.