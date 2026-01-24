Los inconvenientes con el servicio de agua en el municipio de Usiacurí es una problemática de vieja data, la cual cada vez más incomoda y frustra a los habitantes.

En el municipio, los principales sectores afectados son los que están ubicados en la zonas altas, los cuales representan un 50% del territorio. Hay barrios que duran ocho días sin líquido y a otros el agua les llega solamente en la madrugada.

En conversación con Julio Calderón, alcalde de Usiacurí, se conoció que su administración investigó y halló dos razones fundamentales sobre las fallas.

La primera corresponde a una especie de desvío de suministro al corregimiento de Sibarco, en Baranoa. Se descubrió que los lunes, miércoles y viernes se suministra agua al corregimiento, lo que disminuye drásticamente la presión en Usiacurí. Asimismo, encontraron que gran parte de la tubería instalada no está prestando servicio. Igualmente, hallaron que una estación de bombeo construida no está en funcionamiento, lo que está generando problemas de salud pública con aguas residuales.

Ante esto, la comunidad levantó la voz, especialmente porque la Gobernación del Atlántico realizó inversiones en el mejoramiento del Acueducto Costero con el fin de optimizar la prestación del servicio en el municipio en el 2023.

Para intentar resolver la problemática, la Alcaldía formuló un proyecto en conjunto con el alcalde de Baranoa para conectar a Sibarco directamente desde Baranoa. Esto evitaría quitarle presión a Usiacurí y solucionaría el problema para ambas comunidades. Además, se solicitó a la Triple A el diseño y construcción de un tanque de almacenamiento.

“Ahorita estamos haciendo operativos con la Triple A mirando cómo se mejoran los servicios en las partes donde definitivamente es un karma para la comunidad no tener agua”, expresó el mandatario.

Finalmente, aseveró que han sido atendidos por los prestadores del servicio, y por Arcos, el cual es un esquema asociativo del Acueducto Costero; no obstante, persisten las fallas en las operaciones.

Buscan el 100% en cobertura de agua

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2026 que fue presentado por el gobernador Eduardo Verano el pasado martes 21 de enero, el mandatario de los atlanticenses informó que proyectan alcanzar un 100 % de cobertura de agua y 85 % de acueducto en los municipios.

“Por tal motivo, estamos trabajando en la optimización del acueducto de Galapa y el acueducto de Pital de Megua, Baranoa, así como los alcantarillados de Palmar de Varela, de Candelaria y los corregimientos”, comentó.