Ante el anuncio del Gobierno nacional de establecer nuevas cargas tributarias a las generadoras de energía en el país para garantizar la prestación del servicio, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico manifestó que estas medidas serían “ilegales” y que no son necesarias para resolver la insolvencia de las empresas intervenidas.

“El Gobierno impone nuevas cargas a las generadoras aparte de la sobretasa en las tarifas que está planteando en los usuarios para tratar de resolver la insolvencia de una empresa como Air-e que fue intervenida por ellos hace casi un año y medio y que no han podido solventar bajo lo que dice la ley en el Fondo Empresarial de Superservicios”, comentó.

De esta manera, la organización sostuvo que: “no tiene lógica que las empresas generadoras, las cuales son acreedoras de Air-e, tengan que pagarse a ellas mismas las deudas que les tiene esta empresa”.

Puso de presente que: “la empresa Air-e le adeuda cerca de $1.6 billones al sector eléctrico, de los cuales $1.1 billones corresponden a las generadoras térmicas”.

Dicho esto, la liga fue enfática en que “a futuro no es descabellado que estos costos terminen también pagándolo los usuarios, ante posibles sobrecostos en la compra de energía en el mercado”.

Cabe recordar que las medidas del Gobierno establecen una nueva contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras, que estará destinada a financiar las actuaciones necesarias para la prestación del servicio.

Además, se estableció una contraprestación tributaria en energía direccionada a las empresas de generación hidráulica para que hagan entrega de energía eléctrica con destinación específica: garantizar la prestación del servicio por parte de las empresas intervenidas. Es decir, Air-e se beneficiará con esta medida.