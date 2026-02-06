Ante múltiples insistencias, inconformismos y, sobre todo, preocupación por una nueva carga tributaria para el sector eléctrico, la Corte Constitucional decidió en la mañana de este viernes 6 de febrero dejar sin efectos de manera provisional el decreto 0044 de 2026, el cual establecía nuevos impuestos a las empresas generadoras de energía eléctrica en el marco de la emergencia económica que declaró el Gobierno Petro.

Como se sabe, el pasado 29 de enero el alto tribunal suspendió la emergencia económica y si bien señaló que los decretos que estaban en el marco de la medida también quedaban sin efectos, no aclaró ni se pronunció sobre los impuestos que estaban previstos para las generadoras de energía.

Cabe recordar que las medidas del Gobierno establecían una nueva contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras, que estará destinada a financiar las actuaciones necesarias para la prestación del servicio.

Así las cosas, luego de la sala extraordinaria, la Corte determinó que se suspenderá de manera provisional esta normativa hasta que la Sala Plena “profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto”.

El alto tribunal aseguró, además, que los magistrados Héctor Alfonso Carvajal y Vladimir Fernández presentaron salvamento de voto.

En su momento, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, señaló que “en el aspecto legal solo hay una emergencia económica que es la que se deriva del decreto 1390, donde estaban los impuestos al cigarrillo y licores, y era un documento que ya estaba en manos desde la corte desde finales del año pasado, sin embargo, el decreto 044 que concierne al sector eléctrico apenas se publicó hace una semana y media”.

Para el directivo, este decreto era “casi que expropiatorio, porque nos estaban diciendo a las generadoras que tengo que pagar para Air-e una contribución del 2.5% sobre utilidades y luego mirar si de ese dinero que yo mismo doy me pagan ellos la deuda que tienen conmigo, no tiene sentido”.